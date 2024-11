Trump escolhe Pam Bondi como procuradora-geral após desistência de Matt Gaetz

Pam Bondi é uma antiga aliada de Trump e estava na equipe jurídica do presidente eleito durante seu primeiro julgamento de impeachment, quando foi acusado — mas não condenado — de abusar de seu poder ao tentar condicionar a assistência militar dos EUA à Ucrânia à investigação do então ex-vice-presidente Joe Biden pelo país.

Ela também estava entre um grupo de republicanos que apareceu para apoiar Trump em seu julgamento criminal por suborno em Nova York, que terminou em maio com uma condenação por 34 acusações de crime. Ela foi presidente do America First Policy Institute, um think tank criado por ex-funcionários do governo Trump.