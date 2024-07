A verdade, entretanto, é que um atentado a tiros nos EUA não precisa de grandes conspirações para ser explicado. Trata-se de um país profundamente marcado pela violência com armas de fogo. Entre janeiro de 2009 e maio de 2018, foram 288 episódios de uso de arma de fogo em uma escola dos EUA. Outros dezessete países somaram apenas trinta e dois episódios no período. Extrapolando as escolas, no cenário geral, apenas no ano de 2023 ocorreram 656 ataques a tiros nos EUA, país onde circulam mais armas do que pessoas.

No mesmo ano de 2023, armas de fogo foram a maior causa de morte de menores de idade nos EUA, e, em 80% dos episódios com mortes em escolas, a arma de fogo utilizada era legal. Em 95% dos episódios de tiroteios em escolas o atirador era homem e, em 80% deles, uma pessoa branca. Em ao menos metade, a pessoa tinha problemas de saúde mental e de sociabilidade, causados ou agravados por questões como bullying. Um homem branco jovem que sofreu bullying é exatamente o perfil do criminoso Thomas Matthew Crooks.