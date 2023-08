Barbie: funerária em El Salvador oferece caixões cor-de-rosa temáticos da boneca

Uma funerária em El Salvador elevou a febre da Barbie a um novo nível, oferecendo caixões cor-de-rosa com o forro estampado com o rosto da boneca, que teve seu filme lançado em junho. Os caixões temáticos estão à venda na Funerária Alpha e Omega, na cidade de Ahuachapán, perto da fronteira com a Guatemala.

O proprietário Isaac Villegas disse na sexta-feira, 4, que já havia oferecido a opção de caixões cor-de-rosa antes da estreia do filme da Barbie. Mas a febre que tomou conta da América Latina o convenceu a decorar os forros de tecido dos caixões com imagens da boneca. Os caixões ainda são decorados com estrelinhas brancas. “Eu disse: ‘Temos que seguir essa tendência’”, afirmou Villegas sobre os caixões, observando que “foi um sucesso”.

Ele conta que a funerária lançou uma campanha promocional nas redes sociais em torno dos caixões da Barbie e vendeu 10 exemplares. Entretanto, isso não significa que 10 pessoas tenham sido realmente enterradas com a Barbie - muitas pessoas em El Salvador compram um pacote pré-pago para um enterro futuro.

Caixões cor-de-rosa, vendidos em uma funerária em El Salvador em uma região próxima à fronteira com a Guatemala, são forrados com fotos da boneca. Foto: AP Foto/Salvador Meléndez

“O serviço é parcelado e temos uma promoção de 30% de desconto. Se o serviço custar R$ 2.500, com o desconto fica R$ 1.700. Várias pessoas pediram e já foram vendidos 10 serviços na cor rosa”, disse o dono da funerária. “Teremos que fazer mais caixões cor-de-rosa porque as pessoas estão pedindo por eles”, acrescentou.

Villegas disse que até um ano atrás, as famílias preferiam caixões tradicionais em cores como marrom, preto, branco ou cinza. Mas há um ano, ele vendeu seu primeiro caixão rosa para uma família que queria que seu parente muito alegre fosse enterrado em um caixão de cor mais feliz. Desde então, ele não tem planos de recuar, embora ainda ofereça algumas opções mais escuras.

A América Latina mergulhou intensamente na onda da Barbie com comidas cor-de-rosa, aviões comerciais com o logotipo da Barbie, anúncios políticos e até mesmo protestos com o tema da Barbie. Em julho, manifestantes antigovernamentais vestiram duas mulheres de rosa e as colocaram em caixas gigantes da Barbie na praça principal de Lima, capital do Peru, para protestar contra a presidente Dina Boluarte, sob cujo governo a polícia frequentemente entra em confronto com manifestantes.

Continua após a publicidade

Segundo o proprietário da funerária, a ideia foi um sucesso e compreendida pelo público como uma forma alegre de se despedir dos entes queridos. Foto: AP Foto/Salvador Meléndez

No México, a irmã de uma das 112 mil pessoas desaparecidas do País começou a costurar roupas de boneca para fazer uma Barbie “Procurando a Mãe” , referindo-se aos voluntários que se espalham pelas planícies empoeiradas do México em busca de túmulos que possam conter os restos mortais de seus filhos. Sua criadora, a pesquisadora voluntária Delia Quiroa, espera divulgar a situação das mães que precisam realizar as buscas e investigações que a polícia não fará./AP