Helene deixa, pelo menos, 56 mortos e milhares de pessoas isoladas, sem água e energia nos EUA

Helene chegou à região de Big Bend, na Flórida, como um furacão de categoria 4 no final da quinta-feira, com ventos de 225 km/h. De lá, o furacão passou rapidamente pela Geórgia, onde o governador Brian Kemp disse no sábado que “parece que uma bomba explodiu” após ver do ar casas destruídas e rodovias cobertas de destroços. Enfraquecido, o Helene encharcou as Carolinas e o Tennessee com chuvas torrenciais, fazendo com que os riachos e rios ultrapassassem suas margens e sobrecarregando as represas.

O oeste da Carolina do Norte ficou praticamente isolado devido a deslizamentos de terra e inundações que forçaram o fechamento de rodovias. Houve centenas de resgates na água, nenhum mais dramático do que no condado rural de Unicoi, no leste do Tennessee, onde dezenas de pacientes e funcionários foram retirados de helicóptero do telhado de um hospital na sexta-feira, 27.