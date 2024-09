Furacão Helene sobe para categoria 4 enquanto se aproxima da costa da Flórida

O furacão Helene, que se aproxima da da Flórida, nos Estados Unidos, se fortaleceu e se tornou uma tempestade de categoria 4 antes de seu esperado impacto na costa noroeste na noite desta quinta-feira, 26. Meteorologistas alertam que o fenômeno poderia criar uma maré de tempestade “catastrófica” e trazer ventos e chuvas perigosas para grande parte do sudeste dos Estados Unidos.

PUBLICIDADE Helene provocou alertas de inundações repentinas e ciclone que se estendiam muito além da costa, alcançando o norte da Geórgia e o oeste da Carolina do Norte. Ventos fortes já cortaram a energia de mais de 600 mil residências e empresas na Flórida, de acordo com o site de monitoramento poweroutage.us. Os governadores da Flórida, Geórgia, Alabama, Carolinas e Virgínia declararam estados de emergência em seus Estados. O olho do furacão estava a cerca de 145 km ao sul de Tallahassee, Flórida, e apresentava ventos sustentados de 225 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA. O furacão se movia para o norte-nordeste a 39 km/h, e esperava-se que marés de tempestade ameaçadoras de até 6 metros ocorressem na área de Big Bend, na Flórida.

Ventos fortes e ondas intensas foram registradas enquanto o furacão Helene avança em direção à Flórida, passando a oeste da Baía de Tampa. Foto: Martha Asencio-Rhine/Tampa Bay Times via AP

O Serviço Nacional de Meteorologia em Tallahassee emitiu um alerta de “vento extremo” para a área de Big Bend à medida que a parede do olho se aproximava: “Trate este aviso como um aviso de tornado”, disseram em um post no X. “Procure abrigo na sala mais interna e fique agachado!”

A fúria da tempestade foi amplamente sentida, com ventos sustentados de força de tempestade tropical e rajadas de força de furacão ao longo da costa oeste da Flórida. A água subiu sobre uma estrada em Siesta Key, perto de Sarasota, e cobriu algumas interseções em St. Pete Beach. Madeiras e outros destroços de um incêndio em Cedar Key uma semana atrás chegaram à costa com as águas crescentes.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que os modelos sugerem que Helene fará tocará a terra mais a leste do que o previsto anteriormente, reduzindo as chances de um impacto direto na capital Tallahassee, cuja área metropolitana tem uma população de cerca de 395.000. A mudança tem a tempestade apontada diretamente para a área de Big Bend, pouco habitada, que abriga vilarejos de pescadores e refúgios de férias onde a Panhandle da Flórida e a península se encontram.

“Por favor, escreva seu nome, data de nascimento e informações importantes em seu braço ou perna com um MARCADOR PERMANENTE para que você possa ser identificado e a família notificada”, advertiu o escritório do xerife do condado rural de Taylor, para aqueles que decidiram não deixar suas casas, em uma postagem no Facebook, um conselho semelhante ao que outros oficiais deram durante furacões passados.

Publicidade

Muitos, no entanto, estavam atendendo às ordens de evacuação obrigatórias que se estendiam da Panhandle para o sul ao longo da costa do Golfo em áreas de baixa altitude em torno de Tallahassee, Gainesville, Cedar Key, Lake City, Tampa e Sarasota. Autoridades federais estavam mobilizando equipes de busca e resgate, enquanto o serviço meteorológico previa marés de tempestade de até 6 metros e alertava que poderiam ser particularmente “catastróficas e insustentáveis” na baía de Apalachee.

Distritos escolares e várias universidades cancelaram aulas. Aeroportos em Tampa, Tallahassee e Clearwater foram fechados na quinta-feira, enquanto os cancelamentos eram generalizados em outras partes da Flórida e além.

Moradores de Walkalla, Flórida, em um abrigo para deslocados pelos furacões na Fairview Middle School, antes do furacão Helene. Foto: AP Photo/Gerald Herbert

Embora Helene provavelmente enfraqueça ao se mover para o interior, ventos danosos e chuvas pesadas eram esperados para se estender até as montanhas Apalaches do Sul, onde deslizamentos de terra eram possíveis, disseram os meteorologistas. O centro do furacão alertou que grande parte da região poderia enfrentar longas quedas de energia e inundações.