Os fortes ventos do furacão Milton destruíram o telhado do Tropicana Field em São Petersburgo, Flórida, sede do Tampa Bay Rays da Liga Principal de Beisebol, na noite de quarta-feira, 9, conforme mostrado em vídeo.

PUBLICIDADE Pedaços do telhado de fibra de vidro translúcido e revestido com teflon foram vistos balançando com o vento. Em poucos minutos, vídeos postados nas mídias sociais mostraram as abas aumentando de tamanho até que grandes seções do telhado ficaram completamente ausentes. No início desta semana, o governador Ron DeSantis, da Flórida, anunciou que o Tropicana Field estava sendo convertido em um acampamento base para 10 mil pessoas “para dar suporte às operações de escombros em andamento e aos socorristas após a queda de terra”.

O telhado do Tropicana Field, casa do Tampa Bay Rays, foi gravemente danificado enquanto o furacão Milton passava na quinta-feira, 10 de outubro de 2024, em St. Petersburg, Flórida Foto: Chris Urso/Tampa Bay Times via AP

O teto do Tropicana Field foi construído para suportar ventos de até 185 km/h, de acordo com o guia de mídia do Ray. A velocidade do vento em São Petersburgo às 22h30 era de 163 km/h, de acordo com os meteorologistas.

Bill Johnson ouviu pela primeira vez barulhos de batidas quando pedaços do telhado começaram a ser arrancados por volta das 22h45. O Sr. Johnson, 57 anos, estava hospedado na casa de um parente e viu os danos pela janela.

As lágrimas pioraram e, em 30 minutos, painéis inteiros começaram a ser arrancados do telhado, disse ele em uma entrevista por telefone na manhã de quinta-feira.

“Fico triste ao ver o estádio do time que amo arruinado”, disse Johnson, morador de São Petersburgo e torcedor do Rays há muito tempo.

Em uma publicação na mídia social no domingo, os Rays disseram que “o Tropicana Field NÃO está sendo usado como abrigo” e pediram aos moradores que se mantivessem atualizados sobre a tempestade por meio das autoridades locais.

O furacão Milton atingiu a costa perto de Sarasota na quarta-feira. Grandes áreas da Flórida registraram inundações significativas. Os tornados também causaram estragos em todo o estado, destruindo casas e causando alguns feridos e até mortes, de acordo com pelo menos uma autoridade do condado.