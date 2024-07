Uma cliente norte-americana, que se identifica como Lori E, reclamou sobre os preços altos do restaurante em uma avaliação no site TripAdvisor. “Total enganação! Certifique-se de obter um recibo antes de sair e verifique seu cartão de crédito porque eles cobram a mais”, escreveu, em maio. De acordo com a turista, ela foi atraída a pedir bebidas no local por causa de sua oferta de espreguiçadeiras gratuitas.

“Pedimos duas bebidas, mas depois vimos que custavam US$ 55 cada. Se isso não fosse louco o suficiente, voltamos para os Estados Unidos e tínhamos uma cobrança de US$ 876 na nossa conta. Por duas bebidas”, reclamou a cliente. Com a constatação do valor alto, a turista está tentando contestar a cobrança com a empresa do cartão de crédito, mesmo sem ter recebido a cópia impressa do recibo da compra, diz o The Independent.