Harris pede comunicação aberta e Xi Jinping reforça ‘maior entendimento’ entre China e EUA

BANGKOK - A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, se reuniu, neste sábado, 19, com o presidente da China, Xi Jinping, antes do início da reunião de líderes do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que termina hoje em Bangkok, capital da Tailândia. O encontro acontece cerca de uma semana depois que Xi encontrou-se frente a frente com o presidente dos EUA, Joe Biden, antes da cúpula do G20.

Harris, que representa o país norte-americano em substituição a Biden, pediu ao presidente chinês que se mantenha uma comunicação aberta entre as duas potências. Jinping respondeu que espera um “maior entendimento” entre a China e os Estados Unidos para que “erros de julgamento e cálculo diminuam”. A aproximação entre os dois países ocorre em meio às tensões no estreito de Taiwan e o apoio tácito dado por Pequim à Rússia na invasão da Ucrânia, bem como a crescente disputa comercial entre ambos.

A vice-presidente enfatizou que ambos os países “devem manter as linhas de comunicação abertas para administrar a concorrência com responsabilidade”, diz um comunicado da Casa Branca. A mensagem reitera a posição que Joe Biden manifestou a Xi durante a reunião bilateral que tiveram na segunda-feira passada, em Bali, na Indonésia, antes da cúpula dos líderes do G20. Aquele foi o primeiro encontro frente a frente entre os dois líderes enquanto chefes de Estado.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, participa da reunião de líderes na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Bangkok, na Tailândia. Foto: Haiyun Jiang/via Reuters

“É de se esperar que a China e os Estados Unidos avancem em direção a um maior entendimento mútuo e que os mal-entendidos e erros de cálculo diminuam. Espera-se que trabalhemos juntos para levar as relações bilaterais a um caminho saudável e estável”, disse Xi durante sua breve reunião com a vice-presidente dos Estados Unidos.

O encontro entre os dois reforça os compromissos assumidos na reunião de Biden e Xi em Bali, que serviu para reduzir as tensões entre as duas principais potências mundiais e encenou uma aproximação com o objetivo de evitar que sua rivalidade levasse a um conflito aberto, embora ambas tenham permanecido firmes em suas linhas vermelhas.

As relações entre Washington e Pequim se chocam em várias questões, entre as quais se destaca a ilha de Taiwan, descrita pela China como uma província rebelde e parte de seu território, mas que os Estados Unidos garantem que defendem em caso de agressão. /EFE