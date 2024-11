Na Coreia do Sul, todos os homens aptos fisicamente devem servir nas Forças Armadas por 18 a 21 meses. No entanto, indivíduos com problemas de saúde podem cumprir suas obrigações em instalações não militares, como centros de assistência social e comunitários. Se os problemas forem graves, podem ser dispensados do serviço militar.

O Tribunal Distrital Oriental de Seul informou que sentenciou o homem a um ano de prisão - a pena será suspensa se ele cumprir suas obrigações militares. Um conhecido do homem também foi condenado a um ano de prisão suspensa por ajudar no crime.