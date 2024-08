Homens armados matam 23 passageiros retirados de veículos em ataque no Paquistão

QUETTA, Paquistão — Homens armados mataram 23 passageiros a tiros após identificá-los e retirá-los de ônibus, veículos e caminhões em um dos ataques mais mortais no sudoeste do Paquistão, de acordo com informações da polícia e autoridades locais nesta segunda-feira, 26. Os assassinatos ocorreram durante a noite em Musakhail, um distrito na província de Baluchistão. Antes de fugir do local, os responsáveis pelo ataque queimaram pelo menos 10 veículos.

O presidente Asif Ali Zardari e o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, em declarações separadas, chamaram o ataque de “bárbaro” e prometeram que os responsáveis não escaparão da justiça.

Bandeira do Paquistão Foto: Reprodução de vídeo/@govtofpakistan via Instagram