Incêndio florestal avança na Califórnia; bombeiros conseguem controlar 10% das chamas

MIDPINES - Mais de 2.500 bombeiros combatem um grande incêndio perto do Parque Nacional de Yosemite, no estado da Califórnia, enquanto milhares de moradores da área estão sendo retirados às pressas. As chamas eclodiram na região central do estado na sexta-feira, 22, e varreram partes dos Estados Unidos atingidas por uma forte onda de calor, segundo bombeiros estaduais.

Em apenas três dias, tornou-se o maior incêndio até agora nesta temporada na Califórnia.

Até agora, o incêndio atingiu quase 7.000 hectares, arrasando cerca de dez propriedades e colocando milhares de outras em risco, informaram as autoridades. Cerca de 16% do fogo foi contido, de acordo com bombeiros da Califórnia.

“As equipes de bombeiros estão trabalhando agressivamente usando escavadeiras, equipamentos portáteis e aviões”, e apenas “crescimento mínimo de incêndios” foi visto na segunda-feira, 25, acrescentaram.

O bombeiro Sergio Porras limpa os pontos quentes enquanto luta contra o incêndio de Oak na comunidade de Jerseydale, no condado de Mariposa, na Califórnia. Foto: Noah Berger/ AP

“O que estamos vendo com esse incêndio é característico do que vimos em outros incêndios na Califórnia nos últimos dois anos”, disse Jon Heggie, chefe de um dos batalhões de bombeiros da Califórnia, em entrevista à CNN.

Jonathan Pierce, porta-voz do corpo de bombeiros, disse que a baixa umidade e as altas temperaturas estão alimentando as chamas.

“Também temos alta mortalidade de árvores no município de Mariposa, muitas árvores mortas em pé, muitas árvores mortas no chão. Isso, aliado à topografia da área, que é íngreme em muitos lugares, está levando a um comportamento extremo de incêndio ,” ele adicionou.

Troncos fumegantes que já foram uma floresta viva são tudo o que resta após incêndios perto de Mariposa, Califórnia. Foto: David Macnew/ AFP

A Cruz Vermelha está levando comida e cuidados médicos para um abrigo montado em uma escola local, para onde alguns moradores e seus animais de estimação foram levados.

As autoridades afirmaram que os bombeiros continuam a trabalhar em condições de calor e secura intensos, e num terreno íngreme e íngreme, o que dificulta a operação.

Os bombeiros informaram que mal conseguiram conter 10% do incêndio até segunda-feira, 25, enquanto imagens de chamas vorazes e descontroladas circulavam nas redes sociais.

“As chamas tinham cerca de 30 metros de altura”, disse David Lee, um morador que falou ao jornal local Santa Cruz Sentinel. “É o incêndio mais rápido que eu já vi na minha vida.”

As autoridades mobilizaram 17 helicópteros para combater as chamas, enquanto no solo, o pessoal também retirou dezenas de comunidades no condado de Mariposa, declarada emergência pelo governo da Califórnia.

Aquecimento global

O estado, assim como o resto da costa oeste dos Estados Unidos, sofre com uma seca severa há mais de uma década. A falta de chuvas foi acentuada em parte pelas mudanças climáticas causadas pela atividade humana e pela queima indiscriminada de combustíveis fósseis.

A região está passando por climas extremos mais frequentes, com temporadas de incêndios mais longas e vorazes, além da diminuição dramática de seus reservatórios de água.

“O que posso dizer é que isso é um resultado direto das mudanças climáticas”, disse Heggie.

“Você não pode ter uma seca de 10 anos na Califórnia e esperar que as coisas continuem as mesmas”, acrescentou. “Estamos pagando o preço.”

O impacto do aquecimento global também é visível nos estados centrais do país, como Kansas, Oklahoma e Missouri, que registraram temperaturas próximas a 40ºC.

Os serviços meteorológicos estão prevendo prováveis novos recordes de calor em cidades da costa do Pacífico dos EUA.

A temporada de incêndios começou cedo na Califórnia com o incêndio de Washburn, também nas proximidades do Parque Nacional de Yosemite, que ameaçou as colossais sequoias de milhares de anos e devorou quase 2.000 hectares de floresta./AFP