O Irã prendeu mais de 40 pessoas, incluindo oficiais de inteligência seniores, oficiais militares e funcionários da casa de hóspedes de um complexo militar em Teerã, em resposta à humilhante falha de segurança que permitiu o assassinato do líder político do grupo terrorista Hamas, de acordo com dois iranianos familiarizados com a investigação.

As prisões ocorreram após o assassinato em uma explosão na madrugada de quarta-feira, 31, de Ismail Haniyeh, que havia liderado o escritório político do Hamas no Catar e estava visitando Teerã para a posse do novo presidente do Irã. O fervor da resposta ao assassinato de Haniyeh indica o quão devastadora foi a falha de segurança para a liderança do Irã, com o assassinato ocorrendo em um complexo militar fortemente protegido na capital do país, poucas horas após a cerimônia de posse do novo presidente.

“A percepção de que o Irã não pode proteger nem seu território nem seus principais aliados pode ser letal para o regime iraniano, porque basicamente sinaliza aos seus inimigos que, se não podem derrubar a República Islâmica, eles podem decapitá-la,” disse Ali Vaez, o diretor do Irã para o centro de Estudos International Crisis Group.

Oficiais tanto do Oriente Médio quanto do próprio Irã disseram que a explosão letal foi o resultado de uma bomba que havia sido plantada no quarto de Haniyeh até dois meses antes de sua chegada.

Oficiais iranianos e o Hamas disseram na quarta-feira que Israel foi responsável pelo assassinato, uma avaliação similar a de vários oficiais dos EUA. Israel, que prometeu destruir as capacidades governamentais e militares do Hamas, não reconheceu que foi responsável por plantar a bomba.

Mulher iraniana segura foto de Ismail Haniyeh durante o funeral do líder do Hamas, na última quinta-feira, 1º. Foto: Vahid Salemi/AP

A unidade de inteligência especializada em espionagem do Corpo de Guardas Revolucionários do Irã, a elite militar do país, assumiu a investigação e está caçando suspeitos para tentar chegar aos membros da equipe de assassinos que planejou, auxiliou e executou o assassinato, de acordo com os dois oficiais iranianos, que pediram anonimato devido à natureza sensível das investigações.

A notícia das prisões veio depois que os Guardas Revolucionários anunciaram em um comunicado que “o escopo e os detalhes deste incidente estão sob investigação e serão anunciados a seu tempo.”

O Corpo de Guardas Revolucionários ainda não tornou público nenhum detalhe das prisões nem de sua investigação sobre a explosão, incluindo sua causa. Mas prometeu uma “vingança severa”, assim como o líder supremo do Irã, o Aiatolá Ali Khamenei, que emitiu uma ordem para atacar Israel em retaliação, de acordo com os três oficiais iranianos.

Para analistas, a explosão letal, que também matou o guarda-costas palestino de Haniyeh, foi um colapso da inteligência e segurança, uma falha em proteger um aliado chave, evidência da incapacidade de conter a infiltração do Mossad, o serviço secreto de Israel, e um golpe reputacional humilhante.

Talvez mais importante, o ataque trouxe a compreensão de que, se Israel pode visar um convidado tão importante, em um dia em que a capital do Irã estava sob segurança reforçada, e realizar o ataque em um complexo altamente seguro equipado com janelas à prova de balas, defesa aérea e radar, então ninguém está realmente seguro.

"Essa violação de segurança requer políticas e estratégias diferentes; pode ser a prisão de espiões se houve infiltração, ou retaliação se a operação foi conduzida de fora das fronteiras, ou uma combinação de ambos," disse Sasan Karimi, um analista político em Teerã. A proximidade de Haniyeh com o líder supremo do Irã — com os dois homens se encontrando na residência de Khamenei apenas horas antes do assassinato — também levantou preocupações. No funeral de Haniyeh em Teerã na sexta-feira, 2, Khamenei estava cercado por um grupo próximo de guarda-costas quando ele realizou um ritual de oração islâmica sobre o corpo. Em seguida, ele saiu imediatamente, apenas pausando brevemente para cumprimentar o filho de Haniyeh.

Irã e Israel estão envolvidos em uma guerra secreta há anos. Israel assassinou dezenas de cientistas nucleares e comandantes militares dentro do Irã, incluindo o principal cientista nuclear do país, Mohsen Fakhrizadeh, com um robô assassino controlado remotamente assistido por IA em 2020. Israel também sabotou infraestruturas, explodindo tubulações de gás em fevereiro, bem como realizando ataques em locais militares e nucleares.

O Irã tem se recuperado após cada ataque e prometido encontrar os culpados. Demitiu um chefe de inteligência, prendeu um comandante militar e anunciou várias vezes que descobriu uma rede de espiões israelenses.

Em alta Internacional Amorim faz 22 missões sem Lula no exterior; viagens a Venezuela e Rússia entram na mira do Congresso Estados Unidos logo poderão encarar uma escolha fatídica sobre o Irã Apenas quatro dias antes do assassinato de Haniyeh, o ministro da inteligência do país, Seyed Esmaeil Khatib, disse à mídia local que o Irã havia “desintegrado e destruído uma rede de infiltrados do Mossad que estavam assassinando alguns de nossos cientistas e sabotando nossas instalações chave todos os dias.” Então veio o choque do assassinato de Haniyeh. Após o ataque, agentes de segurança iranianos invadiram o complexo da casa de hóspedes, que pertence ao Corpo de Guardas Revolucionários e onde Haniyeh frequentemente ficava — no mesmo quarto — em suas visitas a Teerã. Os agentes colocaram todos os membros da equipe da casa de hóspedes em quarentena, prenderam alguns e confiscaram todos os dispositivos eletrônicos, incluindo telefones pessoais, de acordo com os dois iranianos. Uma equipe separada de agentes interrogou oficiais militares e de inteligência de alto escalão com funções na proteção da capital. Eles colocaram vários deles sob prisão até que as investigações sejam concluídas, de acordo com os dois iranianos. Quando os agentes de segurança invadiram o complexo da casa de hóspedes, eles vasculharam cada centímetro, inspecionando câmeras de vigilância que datavam de meses atrás, bem como listas de hóspedes. Também estavam examinando a entrada e saída dos membros da equipe, que são rigorosamente avaliados antes do emprego e recrutados tanto do quadro de Guardas quanto da Basij, sua força-tarefa voluntária paramilitar, disseram os dois oficiais iranianos. A investigação também se concentrou nos aeroportos internacionais e domésticos de Teerã, onde agentes foram posicionados, olhando através de meses de filmagens de câmeras das áreas de chegada e partida e examinando listas de voo, disseram os dois iranianos. Eles disseram que o Irã acredita que membros da equipe de assassinos do Mossad ainda estão no país e o objetivo é prendê-los.

Um membro iraniano do Corpo de Guardas Revolucionários, que pediu anonimato porque não estava autorizado a falar, disse que não estava ciente das prisões, mas disse que os protocolos de segurança foram completamente reformulados nos últimos dois dias para altos funcionários. Os detalhes de segurança para altos funcionários foram alterados e equipamentos eletrônicos, como telefones móveis, trocados. Ele disse que alguns altos funcionários foram movidos para um local diferente.

Um ex-presidente do Irã, Hassan Rouhani, que serviu em funções de segurança sênior, disse em um comunicado que, ao assassinar Haniyeh, Israel também estava “mirando na segurança e estabilidade do Irã no início de um novo governo,” e acrescentou que a forma de enfrentar a ameaça seria todas as ramificações de segurança, inteligência e militares cooperarem e fortalecerem suas capacidades.