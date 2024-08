Bomba plantada secretamente em casa de hóspedes de complexo militar em Teerã matou líder do Hamas

Ismail Haniyeh, um dos principais líderes do Hamas, foi assassinado na quarta-feira por um dispositivo explosivo plantado secretamente em uma casa de hóspedes em Teerã onde ele estava hospedado, de acordo com sete autoridades do Oriente Médio, incluindo dois iranianos e uma autoridade americana.

A bomba havia sido escondida há aproximadamente dois meses na casa de hóspedes, de acordo com cinco das autoridades do Oriente Médio. A casa de hóspedes é administrada e protegida pelo Corpo de Guardas da Revolução Islâmica e faz parte de um grande complexo, conhecido como Neshat, em um bairro de luxo no norte de Teerã. Haniyeh estava na capital do Irã para a posse presidencial. A bomba foi detonada remotamente, segundo disseram as cinco autoridades, assim que foi confirmado que ele estava dentro de seu quarto na casa de hóspedes. A explosão também matou um guarda-costas.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, se encontra com o então líder do Gabinete Político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, Irã Foto: Escritório do Líder Supremo do Irã / AP

A explosão sacudiu o prédio, quebrou algumas janelas e causou o colapso parcial de uma parede externa, de acordo com as duas autoridades iranianas, membros da Guarda Revolucionária informados sobre o incidente. Esses danos também ficaram evidentes em uma fotografia do prédio compartilhada com o The New York Times.

Haniyeh, que liderou o escritório político do Hamas no Catar, hospedou-se nesta casa de hóspedes várias vezes quando visitou Teerã, de acordo com as autoridades do Oriente Médio. Todas as autoridades falaram sob condição de anonimato para compartilhar detalhes sensíveis sobre o assassinato.

Autoridades iranianas e o Hamas disseram na quarta-feira que Israel foi responsável pelo assassinato, uma avaliação que também foi feita por várias autoridades norte-americanas que pediram anonimato. O assassinato ameaçou desencadear outra onda de violência no Oriente Médio e derrubar as negociações em andamento para acabar com a guerra em Gaza. Haniyeh foi um dos principais negociadores nas negociações de cessar-fogo.

Autoria

Israel não reconheceu publicamente a responsabilidade pelo assassinato, mas as autoridades da inteligência israelense informaram os Estados Unidos e outros governos ocidentais sobre os detalhes da operação logo após o ocorrido, de acordo com as cinco autoridades do Oriente Médio.

Na quarta-feira, o Secretário de Estado Antony Blinken disse que os Estados Unidos não haviam recebido nenhum conhecimento prévio do plano de assassinato.

Nas horas que se seguiram ao assassinato, as especulações imediatamente se concentraram na possibilidade de Israel ter matado Haniyeh com um ataque de míssil, possivelmente disparado por um drone ou avião, semelhante à forma como Israel lançou um míssil em uma base militar em Isfahan em abril.

Iranianos participam de um cortejo em homenagem a Ismail Hanyeh, líder do escritório político do Hamas Foto: Vahid Salemi/AP

Essa teoria do míssil levantou questões sobre como Israel poderia ter conseguido burlar os sistemas de defesa aérea iranianos novamente para executar um ataque aéreo na capital do país persa

Na verdade, os assassinos conseguiram explorar um tipo diferente de brecha nas defesas do Irã: uma falha na segurança de um complexo supostamente bem guardado que permitiu que uma bomba fosse plantada e permanecesse escondida por muitas semanas antes de ser acionada.

Essa brecha, segundo três autoridades iranianas, foi uma falha catastrófica de inteligência e segurança para o Irã e um tremendo constrangimento para a Guarda, que usa o complexo para retiros, reuniões secretas e para hospedar convidados importantes como Haniyeh. Não ficou claro como a bomba foi escondida na casa de hóspedes. As autoridades do Oriente Médio disseram que o planejamento do assassinato levou meses e exigiu ampla vigilância do complexo. As duas autoridades iranianas que descreveram a natureza do assassinato disseram que não sabiam como ou quando os explosivos foram colocados no quarto.

Trabalhadores iranianos instalam um banner com o rosto de Ismail Haniyeh Foto: Vahid Salemi/AP

Planejamento

Israel decidiu executar o assassinato fora do Catar, onde vivem Haniyeh e outros membros do alto escalão da liderança política do Hamas. O governo do Catar está mediando as negociações entre Israel e o Hamas sobre um cessar-fogo em Gaza.

A explosão mortal no início da quarta-feira quebrou janelas e derrubou uma parte da parede do complexo, segundo fotografias e autoridades iranianas. Aparentemente, o dano foi mínimo além do prédio em si, como provavelmente teria sido causado por um míssil.

Por volta das 2h da manhã, horário local, o dispositivo explodiu, de acordo com as autoridades do Oriente Médio, incluindo as iranianas. Segundo as autoridades, os funcionários do prédio, assustados, correram para encontrar a origem do tremendo barulho, levando-os ao quarto onde o Haniyeh estava hospedado com um guarda-costas.

O líder do escritório político do Hamas, Ismail Haniyeh, participa da posse do novo presidente do Irã, Masoud Pezeshkian Foto: Vahid Salemi/AP

No Irã, o método de assassinato foi objeto de rumores e disputas. A Tasnim News Agency, o meio de comunicação dos Guardas, informou que testemunhas disseram que um objeto parecido com um míssil atingiu a janela do quarto de Haniyeh e explodiu.

Mas os dois oficiais iranianos, membros da Guarda informados sobre o ataque, confirmaram que a explosão ocorreu dentro do quarto de Haniyeh e disseram que uma investigação inicial mostrou que os explosivos haviam sido colocados lá com alguma antecedência.

Eles descreveram a precisão e a sofisticação do ataque como semelhante em tática à arma robótica de inteligência artificial controlada remotamente que Israel usou para assassinar o principal cientista nuclear do Irã, Mohsen Fakhrizadeh, em 2020.

As operações de assassinato israelenses fora do país são realizadas principalmente pelo Mossad, o serviço de inteligência externa do país. David Barnea, o chefe do Mossad, disse em janeiro que seu serviço era “obrigado” a caçar os líderes do Hamas, o grupo por trás dos ataques de 7 de outubro em Israel.

“Levará tempo, como levou após o massacre em Munique, mas nossas mãos os pegarão onde quer que estejam”, disse Barnea, referindo-se à morte de atletas israelenses por terroristas nas Olimpíadas de 1972.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.