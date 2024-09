Uma investigação oficial sobre a queda do helicóptero em maio que matou o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e outras sete pessoas concluiu que o acidente foi causado por condições climáticas e atmosféricas desafiadoras, informou a TV estatal iraniana no último domingo, 1º.

O relatório final do Conselho Supremo do Estado-Maior das Forças Armadas apontou que a principal causa da queda do helicóptero foram as condições climáticas complexas da região na primavera, de acordo com a TV estatal.

Equipes de resgate trabalham no local onde caiu o helicóptero que transportava o presidente iraniano Ebrahim Raisi, em maio de 2024. Foto: Azin Haghighi/Agência de Notícias Moj via AP