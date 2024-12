Irã retira militares da Síria em meio a avanço de rebeldes que rumam a Damasco para derrubar Assad

O Irã começou a retirar seus comandantes militares e seu pessoal da Síria nesta sexta-feira, 6, de acordo com autoridades regionais e três autoridades iranianas, em um sinal da incapacidade do Irã de ajudar a manter o presidente Bashar Assad no poder diante de uma ofensiva rebelde ressurgente.

Segundo as autoridades iranianas, entre os que foram evacuados para os vizinhos Iraque e Líbano estavam os principais comandantes das poderosas Forças Quds, o braço externo do Corpo de Guardas Revolucionários do país.

Irã inicia retirada na Síria Foto: Omar Haj Kadour/AFP

PUBLICIDADE A ação sinalizou uma reviravolta notável para Assad, cujo governo o Irã apoiou durante os 13 anos de guerra civil na Síria, e para o Irã, que usou a Síria como uma rota importante para fornecer armas ao Hezbollah no Líbano. O pessoal da Guarda, alguns funcionários diplomáticos iranianos, suas famílias e civis iranianos também estavam sendo evacuados. Os iranianos começaram a deixar a Síria na manhã de sexta-feira, disseram as autoridades do Irã sob condição de anonimato.

As evacuações foram ordenadas na Embaixada do Irã em Damasco, capital síria, e nas bases da Guarda Revolucionária. Pelo menos parte da equipe da embaixada já partiu.

Alguns estão partindo de avião para Teerã, enquanto outros estão partindo por rotas terrestres para o Líbano, Iraque e o porto sírio de Latakia.

“O Irã está começando a retirar suas forças e seu pessoal militar porque não podemos lutar como uma força de assessoria e apoio se o próprio exército da Síria não quiser lutar”, disse Mehdi Rahmati, um proeminente analista iraniano que assessora autoridades sobre estratégia regional, em uma entrevista por telefone. “O ponto principal”, acrescentou ele, “é que o Irã percebeu que não pode administrar a situação na Síria neste momento com qualquer operação militar, e que essa opção está fora de cogitação”.

Juntamente com a Rússia, o Irã tem sido o mais poderoso apoiador do governo sírio, enviando conselheiros e comandantes para bases e linhas de frente e apoiando milícias.

Também enviou dezenas de milhares de combatentes voluntários, incluindo iranianos, afegãos e xiitas paquistaneses, para defender o governo e retomar o território do grupo terrorista Estado Islâmico no auge da guerra civil da Síria. Algumas das forças do Irã, como a brigada afegã Fatemiyoun, permaneceram na Síria em bases militares operadas pelo Irã; na sexta-feira, elas também estavam sendo transferidas para Damasco e Latakia, uma fortaleza do governo Assad, disseram as autoridades iranianas. Um vídeo postado em contas afiliadas aos Guardas mostrou os Fatemiyoun uniformizados, refugiando-se no santuário de Seyed Zainab, perto de Damasco.

A ofensiva surpresa de uma coalizão rebelde mudou drasticamente o cenário da guerra civil, que Assad havia combatido até a paralisação, e o controle do Irã sobre parte do território sírio. Em pouco mais de uma semana, os rebeldes invadiram as principais cidades, como Aleppo e Hama, capturaram faixas de território em quatro províncias e avançaram em direção à capital da Síria, Damasco.

As autoridades iranianas disseram que dois generais de alto escalão das forças Quds do Irã, enviados para assessorar o Exército sírio, fugiram para o Iraque quando vários grupos rebeldes tomaram Homs e Deir al-Zour na sexta-feira.

“A Síria está à beira do colapso e estamos observando calmamente”, disse Ahmad Naderi, membro do Parlamento iraniano, em uma postagem na mídia social na sexta-feira. Ele acrescentou que, se Damasco caísse, o Irã também perderia seu domínio no Iraque e no Líbano: “Não entendo o motivo dessa inação, mas seja qual for, não é bom para o nosso país”.

A ofensiva rebelde ocorreu em um momento de relativa fraqueza para três dos mais importantes apoiadores da Síria. A capacidade de ajuda do Irã foi reduzida por seu conflito com Israel; as forças armadas da Rússia foram enfraquecidas pela invasão da Ucrânia; e o Hezbollah, que anteriormente fornecia combatentes para ajudar na luta do governo de Assad contra o Estado Islâmico, foi duramente atingido por sua própria guerra com Israel. A perda de mais território para as forças rebeldes, que são lideradas pelo grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham, também pode ameaçar a capacidade do Irã de fornecer armas e conselheiros ao regime de Assad ou ao Hezbollah. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, viajou para Damasco nesta semana, reunindo-se com Assad e prometendo total apoio do Irã.

Mas em Bagdá, na sexta-feira, ele pareceu fazer uma declaração mais ambígua. “Não somos adivinhos”, disse ele em uma entrevista na televisão iraquiana. “O que quer que seja a vontade de Deus acontecerá, mas a resistência cumprirá seu dever.”

