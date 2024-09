Israel aumentou suas agências de espionagem, com a ameaça do Hezbollah

Nos dias imediatamente após os ataques mortais do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, as autoridades de inteligência israelenses temiam a iminência de um ataque preventivo de outro inimigo de longa data, o Hezbollah. Eles se prepararam freneticamente para impedi-lo com planos de atacar e matar Hassan Nasrallah, o poderoso líder do Hezbollah que os israelenses sabiam que estaria em um bunker em Beirute.

Mas quando Israel informou a Casa Branca sobre seus planos, os alarmados funcionários do governo descartaram o ataque iminente do Hezbollah. O presidente americano Joe Biden telefonou para o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, disse-lhe que a morte de Nasrallah desencadearia uma guerra regional e pediu-lhe que não atirasse, disseram atuais e antigos altos funcionários americanos e israelenses. No sábado, Israel anunciou que havia matado Nasrallah depois que aviões de guerra lançaram mais de 80 bombas em quatro prédios de apartamentos no Líbano, onde o líder do Hezbollah, com mais de três décadas de existência, havia se reunido com seus principais tenentes. Biden não foi informado com antecedência, o que irritou a Casa Branca.

Um outdoor com o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Vale do Bekaa, no Líbano Foto: Diego Ibarra Sanchez/NYT

Mas o resultado mais importante tanto para Israel quanto para os Estados Unidos foi o sucesso com que a inteligência israelense identificou a localização de Nasrallah e penetrou no círculo interno do Hezbollah. Em questão de semanas, Israel dizimou os escalões superiores e intermediários do Hezbollah e deixou o grupo cambaleante.

Esse sucesso é um resultado direto da decisão do país de dedicar muito mais recursos de inteligência para atacar o Hezbollah após a guerra de 2006 contra o grupo terrorista apoiado pelo Irã. Foi um momento decisivo para a inteligência israelense. O exército israelense e as agências de inteligência não conseguiram obter uma vitória decisiva naquele conflito de 34 dias, que terminou com um cessar-fogo mediado pela ONU e permitiu que o Hezbollah, apesar das pesadas perdas, se reagrupasse e se preparasse para a próxima guerra contra Israel.

Desde então, Israel passou os anos reforçando o que já era considerado uma das melhores operações de coleta de informações do mundo. Grande parte do esforço foi investido no Mossad e na inteligência militar israelense, que ficaram frustrados após a guerra de 2006 por suas deficiências na coleta de informações vitais sobre a liderança e a estratégia do Hezbollah.

Como resultado, a Unidade 8200, a agência de inteligência de sinais de Israel, desenvolveu ferramentas cibernéticas de ponta para interceptar melhor os telefones celulares e outras comunicações do Hezbollah e criou novas equipes nas fileiras de combate para garantir que informações valiosas fossem rapidamente repassadas aos soldados e à força aérea.

A fumaça subiu sobre os prédios em Beirute após os ataques aéreos israelenses no sábado Foto: Diego Ibarra Sanchez/NYT

Israel também começou a sobrevoar o Líbano com mais drones e seu satélite mais avançado para fotografar continuamente as fortalezas do Hezbollah e documentar até mesmo as menores mudanças nos edifícios que poderiam, por exemplo, revelar um depósito de armas - trabalho que um ex-funcionário da inteligência israelense chamou de “Sísifo”. Na última semana, a força aérea de Israel bombardeou muitos desses alvos.

Além disso, a Unidade 8200 e sua contraparte americana, a Agência de Segurança Nacional, criaram laços mais fortes, o que expandiu as informações do governo israelense sobre adversários mútuos, como o Irã e o Hezbollah.

Israel usou a proximidade do Líbano a seu favor - Jerusalém fica a menos de 150 milhas da fronteira libanesa - para inserir comandos secretos nas profundezas do país para realizar missões de inteligência confidenciais.

Mais importante ainda, ex-oficiais americanos e israelenses afirmam que a audácia de Israel em realizar tais operações o diferencia das agências de inteligência tradicionais, que têm menos apetite por riscos e obstáculos legais.

“Eles entendem que este foi e será um conflito prolongado”, disse Chip Usher, ex-analista de alto escalão da C.I.A. para o Oriente Médio que trabalhou extensivamente com a inteligência israelense. “Eles estão investindo em capacidades para atender às suas necessidades a longo prazo.”

A agressividade de Israel resultou em uma série recente de derrotas humilhantes para o Hezbollah, mesmo que o Hezbollah tenha trabalhado em estreita colaboração com o Irã para melhorar sua capacidade de descobrir espiões israelenses e detectar intrusões eletrônicas.

Na quinta-feira, os moradores de Beirute assistiram ao discurso de Hassan Nasrallah depois que Israel detonou pagers e rádios de mão carregados de explosivos Foto: Diego Ibarra Sanchez/NYT

Nasrallah admitiu isso em um recente discurso televisionado antes de sua morte. Ele disse que seu grupo havia sofrido um “forte golpe” depois que Israel detonou pagers e rádios portáteis carregados de explosivos.

O investimento de Israel em uma maior coleta de informações de inteligência após o fracasso no Líbano foi recompensado pela primeira vez em 2008, segundo autoridades americanas e israelenses. O Mossad, a agência de espionagem externa de Israel, trabalhou com a CIA para matar um importante agente do Hezbollah, Imad Mugniyah, na Síria.

O foco intensificado da Unidade 8200 no Hezbollah continuou a dar resultados em janeiro de 2020. A inteligência israelense observou o general Qassim Suleimani, o poderoso comandante da Força Quds do Irã, voar para Damasco e dirigir em um comboio para Beirute para se encontrar com Nasrallah. Israel decidiu não tentar matar Nasrallah na época por medo de iniciar uma guerra, mas passou a informação para os Estados Unidos, que matou Suleimani em um ataque de drone no Aeroporto Internacional de Bagdá.

Em julho deste ano, Israel usou um ataque de míssil para matar Fuad Shukr, um comandante sênior do Hezbollah, enquanto ele visitava sua amante em Beirute. Shukr, um confidente próximo do Nasrallah, também era procurado pelos EUA por sua participação em um ataque a bomba em 1983 que matou cerca de 300 soldados americanos e franceses em Beirute.

Mais recentemente, a luta se estendeu à Síria, onde a Unidade 8200 forneceu informações para o ataque de Israel ao Hezbollah e à fábrica secreta de mísseis do Irã no início de setembro.

Apoiadores do Hezbollah carregaram o caixão de Ibrahim Aqeel, um comandante sênior do Hezbollah, depois que ele foi morto em um ataque aéreo israelense na semana passada Foto: Diego Ibarra Sanchez/NYT

Israel penetrou tanto nos telefones celulares do Hezbollah que o grupo tomou a decisão de fazer a transição para pagers e walkie-talkies para comunicação. Em resposta, o Mossad começou a elaborar um plano para transformar os pagers e rádios em bombas em miniatura.

O Mossad parece ter criado uma empresa de fachada em Budapeste e fabricou os pagers sob licença de uma empresa em Taiwan. Antes de os pagers chegarem ao Líbano, os agentes israelenses instalaram explosivos dentro deles. A operação foi dimensionada para produzir milhares de pagers, o que exigiu uma fabricação sofisticada.

Israel detonou os pagers no início deste mês. Quando o Hezbollah descobriu que os walkie-talkies também estavam comprometidos, as autoridades israelenses correram para detoná-los também. As explosões também mataram civis, inclusive crianças, e causaram pânico generalizado no Líbano.

Dias depois, os israelenses mataram Ibrahim Aqeel, um dos principais comandantes militares do Hezbollah, ao bombardear um prédio de apartamentos em Beirute, onde ele estava reunido com outros comandantes seniores. Eles haviam rastreado Aqeel enquanto ele ia e voltava de Beirute para o sul do Líbano, onde supervisionava os combatentes do grupo do Hezbollah e inspecionava os túneis que esperava usar para invadir Israel.

Quando ele entrou em um prédio de apartamentos em Beirute e subiu as escadas para uma sala de guerra, Israel bombardeou o prédio, matando-o e a outros comandantes seniores do Hezbollah.

“Aqeel tem em suas mãos o sangue de muitos americanos, israelenses e soldados dos países da coalizão no Iraque”, disse Zohar Palti, ex-funcionário de alto escalão do Mossad e especialista no Hezbollah.

Mas não havia alvo maior do que Nasrallah. Netanyahu autorizou o ataque enquanto estava em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde discursou na sexta-feira, 27.

“Os segredos do sucesso deles se resumem a alguns fatores”, disse Usher, ex-analista da CIA que trabalhou com a inteligência israelense. “Eles têm um conjunto de alvos bastante definido. Isso facilita a aplicação de uma enorme quantidade de foco em suas ações. Eles estão em uma guerra sombria com o Hezbollah e o Irã”.

“E eles são extremamente pacientes”, acrescentou.