Israel concorda em adiar invasão de Gaza para que EUA usem defesas aéreas israelenses, diz jornal

Israel concordou em deixar suas defesas aéreas à disposição dos Estados Unidos para proteger as tropas americanas de possíveis retaliações a uma invasão terrestre israelense na Faixa de Gaza, informou o jornal Wall Street Journal nesta quarta-feira, 25.

Segundo o jornal, as autoridades americanas se preocupam que a invasão terrestre pretendida por Israel em Gaza se reflitam em retaliações contra as tropas americanas que servem no Iraque, Síria, Kuwait, Jordânia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Eles acreditam que mísseis e foguetes podem ser disparados contra eles pelos grupos militantes do Oriente Médio.

O Pentágono está se esforçando para implantar quase uma dúzia de sistemas de defesa aérea na região, inclusive para as tropas americanas que servem na região.

Imagem do dia 18 mostra presidente dos EUA, Joe Biden, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, em Tel Aviv. Jornal informa que EUA teria solicitado defesa aérea na região para se proteger de retaliações Foto: Evelyn Hockstein / Reuters

O Wall Street Journal informou ainda que os EUA têm persuadido Israel a esperar que os americanos estejam protegidos com defesas aéreas antes que o ataque dentro de Gaza aconteça. A expectativa é que os sistemas antiaéreos estejam implantados ainda esta semana.

O fornecimento de ajuda humanitária aos civis dentro da Faixa de Gaza e os esforços diplomáticos para libertar mais reféns detidos pelo grupo terrorista Hamas também contribuem para a invasão terrestre ainda não ter ocorrido, dizem as autoridades ouvidas pelo jornal.

Segundo os Estados Unidos, pelo menos 13 ataques aéreos de drones e mísseis foram feitos contra tropas americanas no Iraque e na Síria. Pelo menos uma dúzia de soldados ficaram feridos na Síria e outros 10 no Iraque, um construtor americano foi morto e um drone, danificado.