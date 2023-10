TEL AVIV - Às 8h30 da manhã de 7 de outubro, Hadas Kalderon recebeu a última mensagem do filho. “Mãe, fique quieta, não se mexa”, escreveu Erez, de 12 anos. Militantes do grupo terrorista Hamas haviam invadido a casa de seu pai, no kibutz do sul de Israel de Nir Oz, onde ele e sua irmã de 16 anos, Sahar, passaram a noite. Erez e sua irmã pularam pela janela e se esconderam nos arbustos. Mas ele estava pensando na mãe, logo ali, tentando protegê-la.

Homens armados estavam causando o caos em sua pequena comunidade pastoral, atirando em famílias inteiras, algumas à queima-roupa, que se agarravam entre si em camas e quartos seguros. “Eu te amo para sempre. Espero que você sobreviva”, ela respondeu por mensagem. Não houve resposta. Por horas, Hadas ligou para o celular de Erez várias vezes, mesmo enquanto lutava por sua vida, bloqueando fisicamente os militantes que tentavam arrombar a porta do quarto seguro.

Quando as forças israelenses finalmente chegaram no final da tarde, a família Kalderon saiu do esconderijo, e a filha mais velha de Hadas encontrou um vídeo de 18 segundos circulando nas redes sociais. Mostrava Erez com uma camiseta preta, sendo segurado pelos braços e levado para a captura. Os terroristas se referiram a Erez e a outro grupo de crianças que não aparecem na imagem como “colonos infantis”.

Soldados israelenses se reúnem perto de seu tanque Merkava estacionado fora do Kibbutz Beeri, perto da fronteira com a Faixa de Gaza, em 20 de outubro de 2023 Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Kalderon trocou comer e dormir por fumar sem parar. Sua voz está rouca de tanto uso. Ela está “vivendo o inferno”, disse ela, tendo dito a seus filhos por anos para não terem medo. Agora, “o pesadelo se tornou realidade”. Cinco membros da família foram levados, incluindo Erez, Sahar e seu pai de 50 anos, Ofer; a avó de 80 anos, Carmela, e uma prima de 12 anos, Noya, foram levadas de outra casa na comunidade. Segundo o governo israelense, 203 pessoas estão sendo mantidas reféns em Gaza, incluindo civis com passaportes de pelo menos outros 31 países.

O amigo de infância de Hadas em Nir Oz, cujos parentes também estão sendo mantidos em Gaza, tomou posse de seu celular, protegendo-a dos horrores implacáveis e repetitivos nas redes sociais - as celebrações da carnificina, o desfile de cativos humilhados, alguns despidos, outros encolhidos juntos no que poderia ser a vasta rede de túneis do Hamas. Em um caso, os militantes enviaram um vídeo mostrando o assassinato de uma mulher idosa em sua própria página do Facebook. Sua neta descobriu.

A decisão dos terroristas de filmar seu reinado de terror aprofundou a angústia dos israelenses, mas também deu aos especialistas nos setores de cibersegurança e inteligência de Israel uma grande quantidade de evidências para trabalhar. Eles estão liderando um esforço popular agora para analisar as filmagens e as fotografias em busca de pistas sobre onde os reféns estão sendo mantidos.

Na foto, membros da comunidade judaica e apoiadores de Israel participam de um comício pedindo a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas na Times Square, Nova York, em 19 de outubro de 2023 Foto: ED JONES / AFP

“O Estado tem as ferramentas e a informação, mas não tem o aparato para trabalhar tão rapidamente quanto nós”, disse Ido Har-Tuv, ex-membro do Shin Bet, o serviço secreto de segurança nacional de Israel, e diretor executivo da Gitam BBDO - uma agência de publicidade que abriu uma “sala de guerra” improvisada em seus escritórios em um arranha-céu reluzente nos arredores de Tel Aviv, o Vale do Silício de Israel. “Estamos conduzindo nossa operação aqui como uma startup enxuta e eficiente”, disse Har-Tuv. “Não temos tempo.”

Muitos dos cerca de 100 homens e mulheres na “sala de guerra” têm experiência militar e de inteligência profunda, e alguns estão sendo convocados pelas unidades mais elitizadas de Israel. Eles incluem a Unidade 8200, a divisão de ciber inteligência militar israelense, e Duvdevan, sua unidade de contraterrorismo disfarçada, que foi a base para a série da Netflix “Fauda”.

Refael Franco, ex-vice-diretor do Diretório Nacional de Ciber, está supervisionando a construção da plataforma do grupo, que se baseia em tecnologia de inteligência artificial de ponta e reconhecimento facial. É um sistema sofisticado que verifica imagens postadas por militantes nas redes sociais em relação a fotos dos reféns fornecidas pelas famílias.

Quando ocorre uma correspondência, o sistema pode geolocalizar - em segundos - a localização aproximada de uma pessoa desaparecida. Especialistas em inteligência de fontes abertas então tentam se concentrar mais, confiando em pistas contextuais como mesquitas, lojas locais ou o ângulo do sol.

As equipes já construíram um banco de dados com cerca de mil pessoas, incluindo reféns e sequestradores. Eles estão recebendo ajuda pessoal e logística do Google, que tem escritórios na cidade. Eles compartilharam sua plataforma com autoridades de segurança israelenses, que a usarão para avançar em sua própria busca. Mas é um processo demorado e impreciso. Um dos maiores desafios, segundo Franco, é que os reféns foram movidos repetidamente. “Isso dito, toda vez que alguém pega o telefone e carrega imagens na faixa, podemos verificá-las no sistema para saber onde estão”, disse ele. Eles continuarão seguindo as pistas digitais, disse ele, “pelo tempo que esta missão levar”.

A maioria dos vídeos foi filmada e postada durante ou logo após os sequestros iniciais, inundando sites de mídia social como Telegram, Facebook, Snapchat e X - anteriormente conhecido como Twitter - muitas vezes todos de uma vez. Muitos foram fáceis de encontrar porque foram postados com o mesmo conjunto de hashtags. Em raros casos, os atiradores podiam ser ouvidos discutindo para onde levar seus cativos.

Um conjunto de vídeos, acreditando ter sido filmado por terroristas e transeuntes na cidade do sul de Gaza, Khan Younis, mostrava um refém sendo conduzido por homens armados; em uma parede ao fundo havia um número de telefone de um empresário local, dando uma pista sobre o bairro. “Estamos descobrindo tudo isso enquanto avançamos”, disse um voluntário, entre um grupo inclinado sobre seus laptops enquanto navegavam por planilhas cheias de postagens traduzidas, hashtags e geolocalizações. O homem falou sob condição de anonimato porque é um reservista do Duvdevan.

Conforme o tempo passa, disse ele, os militantes terroristas estão postando menos e, quando o fazem, estão se concentrando mais neles mesmos e em seus ferimentos. E à medida que Israel expande sua campanha aérea punitiva em Gaza, que já matou mais de 3,7 mil pessoas, os sequestradores podem perder eletricidade ou recepção de celular e desaparecer completamente.

Kalderon não ligou a TV desde o ataque. Tudo o que ela sabe é que 80 de seus 400 vizinhos estão mortos ou desaparecidos. Pelo menos 1,4 mil pessoas em Israel foram mortas. Ela não estava ciente dos esforços populares para localizar os reféns, mas não ficou surpresa. Por todo Israel, civis se mobilizaram para fornecer ajuda às vítimas no sul e equipamentos às tropas, preenchendo lacunas deixadas pelo governo.

Por uma semana e meia, Kalderon e seus parentes não ouviram nada dos funcionários israelenses sobre o status de seus entes queridos ou os esforços para trazê-los para casa. Na quarta-feira, 18, um oficial de notificação militar disse a Kalderon que sua mãe, Carmela - uma imigrante pacifista de Nova York que por anos ajudou gazenses a receber tratamento médico em Israel - e sua sobrinha autista Noya - que estava dormindo na casa da avó - estavam ambas mortas. Não havia informações sobre os outros.

Kalderon e outros parentes de reféns dizem ter passado por um duplo trauma: primeiro, deixados a se virar quando os militantes invadiram suas comunidades, agora deixados para navegar em um silêncio ensurdecedor de seu governo. “Cada segundo, cada segundo, que nossos filhos estão lá é um segundo a mais, e ainda assim tudo o que Netanyahu fala é sobre ‘vencer a guerra’”, disse Kalderon, referindo-se ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Ele se encontrou apenas com um punhado de famílias - dias depois que o presidente Biden e membros de sua administração primeiro entraram em contato com eles - e forneceu poucas garantias. Kalderon, que também possui cidadania francesa, se encontrou com diplomatas franceses, incluindo o ex-primeiro-ministro Manuel Valls. Mas ela está aterrorizada que seu próprio governo, ao se preparar para uma invasão em grande escala de Gaza, possa considerar seus filhos como danos colaterais. “Somos pessoas simples; somos bons cidadãos”, disse ela. “Demos tudo o que pudemos ao nosso país. É o governo israelense que simplesmente nos esqueceu.”/ WP