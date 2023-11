Israel revisa número de mortos em ataque do Hamas; saldo cai para para 1.200

Israel reduziu de 1.400 para 1.200 o número de mortos no ataque do grupo terrorista Hamas ao seu território em 7 de outubro, informou, nesta sexta-feira, 10, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

“Este é o número revisto. Isto se deve a que havia muitos corpos sem identificação e agora pensamos que pertencem aos terroristas (...) Não são vítimas israelenses”, informou o porta-voz da Chancelaria, Lior Haiat.

O novo balanço de 1.200 mortos, a maioria civis, foi citado inicialmente em um comunicado do ministério.

Ashkelon (Israel), 07/10/2023.- Burning vehicles in the Israeli city of Ashkelon following rocket launches from Gaza, 07 October 2023. Rocket barrages were launched from the Gaza Strip early Saturday in a surprise attack claimed by the Islamist movement Hamas. EFE/EPA/ATEF SAFADI Foto: EFE / EFE

“Os terroristas do Hamas assassinaram a sangue frio 1.200 pessoas e sequestraram 240, incluindo bebês, crianças, mulheres e idosos”, destaca a nota.

Em seguida, Haiat confirmou a revisão do balanço anterior, de 1.400 mortos, divulgado na semana seguinte ao ataque.

Após este massacre, Israel prometeu “aniquilar” o Hamas e lançou uma campanha de bombardeios contra a Faixa de Gaza, que deixaram até o momento mais de 11.000 mortos, entre eles 4.500 crianças, segundo o Ministério da Saúde do grupo islamista, que governa este território palestino. /AFP