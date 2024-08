Por questões de segurança, a equipe de resgate informou que realizou a recuperação dos corpos no dia seguinte. Para a operação, um helicóptero com socorristas a bordo e um técnico de resgate foram enviados para o local – havia dez socorristas disponíveis no acampamento base em Val Saisera, na Itália.

Segundo a CBS News, as mortes dos alpinistas ocorre depois de outras fatalidades na região nos últimos meses: em junho, um esquiador profissional e sua namorada caíram de mais de 600 metros e morreram enquanto escalavam montanhas nos Alpes italianos; no início do ano, dois alpinistas italianos foram mortos em uma avalanche nos Alpes perto da fronteira entre a Itália e a Suíça; em 2022, um grande pedaço de geleira alpina se soltou e deslizou montanha abaixo na Itália, matando pelo menos nove pessoas.