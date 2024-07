O americano Christopher Dunn, um homem negro que já cumpriu 34 anos de prisão em regime fechado no Estado de Missouri, alegou sempre que era inocente pelo assassinato de um garoto de 15 anos, na década de 1990. Na última semana, ele recebeu a ordem de soltura pelo Tribunal de St. Louis, após testemunhas do caso relatarem, décadas depois, que haviam sido coagidos pela polícia para incrimina-lo.

PUBLICIDADE Quando o Departamento de Correção do Missouri estava finalizando seus documentos de libertação na quarta-feira, contudo, o diretor recebeu uma ligação. A Suprema Corte do Estado havia suspendido a ordem de soltura depois que o procurador-geral estadual apelou para manter Dunn na prisão. “Foi provavelmente o ponto mais alto e o mais baixo de que me lembro em minha vida”, disse Kira Dunn, que havia usado milhas aéreas economizadas para voar da Califórnia para ver a libertação do marido. “Ficamos completamente atônitos. Ele estava literalmente a 15 metros da liberdade”, acrescentou ela.

Foto de arquivo mostra Christopher Dunn, à direita, conversando com seu advogado, Justin Bonus Foto: Laurie Skrivan/AP

“A luz dos olhos dele estava apagada”

Dois dias antes, na segunda-feira, o juiz do Tribunal de St. Louis, Jason Sengheiser, decidiu que Dunn, de 52 anos, foi condenado injustamente pelo assassinato de Ricco Rogers, de 15 anos, e ordenou que ele fosse libertado até a noite de quarta-feira.

A mãe, as irmãs e o sobrinho de Dunn se juntaram à sua esposa, Kira, no Missouri, para ver Dunn sair da prisão na quarta-feira. Quando descobriram que isso não aconteceria, Kira entrou na prisão para falar com o diretor, que a deixou ver o marido.

“A luz dos olhos de Dunn estava apagada”, disse ela. Eles se deram as mãos. Ela lhe disse que era um obstáculo no caminho, que estaria de volta na próxima semana, esperando do lado de fora da prisão, esperando por ele.

“Estamos esperando há muito, muito tempo”, disse ela. “Acho que vamos continuar esperando.”

Nesse meio tempo, ele trocou suas roupas civis por outro macacão de prisão, disse sua esposa.

“Ele havia se livrado de todos os seus pertences na prisão”, disse Kira Dunn. “Estamos muito magoados e, francamente, não entendemos por que a pessoa que tem a tarefa de defender o bem-estar dos habitantes do Missouri faria isso.”

Liberdade pode vir na próxima semana

O juiz Jason Sengheiser escreveu que o promotor público de St. Louis, Gabe Gore, havia provado a “inocência real” de Dunn, depois que duas testemunhas se retrataram de seus depoimentos quando adultos, dizendo que haviam sido coagidas pela polícia a depor.

O procurador-geral do Missouri, Andrew Bailey, ligado ao Partido Republicano, porém, argumentou que as retratações haviam sido coagidas e que Dunn era realmente culpado. O juiz Sengheiser rejeitou esse argumento, escrevendo em sua decisão que “o procurador-geral não forneceu nenhuma evidência para apoiar essas alegações”.

PUBLICIDADE Horas depois dessa decisão, Bailey entrou com um recurso. Pouco antes do prazo final de quarta-feira para libertar Dunn, o Tribunal Superior do Estado suspendeu sua libertação para permitir que o processo de apelação fosse concluído. A decisão final pode vir já na próxima semana. Dunn manteve sua inocência por décadas. Em 2020, outro juiz concluiu que um júri provavelmente o consideraria inocente com base em novas provas, mas disse que não poderia exonerar Dunn porque somente aqueles que estavam no corredor da morte no Missouri eram elegíveis para essa decisão. O Estado então aprovou uma lei em 2021 ampliando quem poderia buscar novas audiências, permitindo que os promotores levassem possíveis casos de condenação injusta ao tribunal quando surgissem novas provas.

Em fevereiro deste ano, Gore, o promotor de St. Louis, fez exatamente isso, apresentando uma moção para anular o veredicto de culpado.

Os registros do tribunal mostram que Bailey, o procurador-geral do Estado, aconselhou o Departamento de Correções a esperar para libertar Dunn até que o recurso fosse julgado.

“Ele parece tentar mostrar o máximo possível aos republicanos nacionais que é conservador o suficiente”, disse Zug. “Infelizmente, Dunn se viu como uma peça de xadrez aqui.”

Na quinta-feira, os advogados de Dunn argumentaram em uma petição à Suprema Corte do Missouri que Bailey não tinha o direito de recorrer da decisão do juiz e que somente o promotor que lutou pela libertação de Dunn poderia fazê-lo.

“Esse cabo de guerra deve acabar”, escreveram eles.

O caso de Dunn é a segunda vez em semanas que Bailey tenta recorrer de uma condenação anulada ao tribunal superior do Estado.

Depois que outro juiz anulou a condenação de uma mulher chamada Sandra Hemme por um esfaqueamento fatal em 1980, o gabinete de Bailey também disse aos funcionários da prisão que não libertassem a mulher de 64 anos enquanto o processo de apelação prosseguisse.

O tribunal superior do Missouri concordou com a decisão anulada, e o juiz do caso disse na semana passada que, se Hemme não fosse libertada, Bailey teria que comparecer pessoalmente ao tribunal. Ela foi libertada naquele dia.