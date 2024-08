Pelo menos três candidatos principais - o senador Mark Kelly do Arizona, o governador Tim Walz de Minnesota e o governador Josh Shapiro da Pensilvânia - estão agendados para se encontrar com Harris no domingo em sua residência no Observatório Naval, em Washington, capital dos Estados Unidos, de acordo com várias pessoas informadas sobre os planos que falaram sob condição de anonimato para discutir as reuniões privadas.

Não está claro se outros candidatos em potencial - incluindo o governador Andy Beshear de Kentucky e o secretário de Transportes Pete Buttigieg - também estão na agenda, ou se eles já se encontraram com Harris.