Quem vai ser o vice de Kamala Harris? Conheça os 7 favoritos da candidatada democrata

Esse longo histórico político também significa que Cooper é mais velho do que os outros candidatos desta lista, com 67 anos, o que talvez não seja o ideal, uma vez que a chapa busca promover sua juventude recém-descoberta. E há um pequeno problema prático para a campanha que está por vir: toda vez que Cooper deixa o Estado, o tenente-governador Mark Robinson, um republicano extremista que busca substituí-lo, torna-se governador interino. (Já vimos como situações como essa podem dar errado).

4 Andy Beshear (Governador do Kentucky)

Quem é: Beshear é um ex-procurador-geral do Estado que foi eleito para um segundo mandato como governador do Kentucky no ano passado - o maior resultado dos democratas nessa eleição. Ele é filho de Steve Beshear, que também ocupou esses dois cargos.

O que ele traz: A vitória de Beshear em 2023 pode ser a mais impressionante de todas as que estamos falando aqui. Ele enfrentou um adversário capaz, o procurador-geral do Estado Daniel Cameron (Republicano), em um momento em que os democratas estavam começando a se preocupar com as eleições deste ano, e ainda assim venceu por cinco pontos em um Estado bastante republicano.