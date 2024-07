Kamala Harris promete unir democratas; doações disparam com apoio de bilionários e endosso de Biden

A desistência de Joe Biden da candidatura democrata para a presidência dos EUA deu novo ânimo para uma arrecadação mais forte de campanha. Com Kamala Harris, atual vice-presidente do país, como principal nome para entrar na disputa, eleitores e - principalmente - empresários desanimados com Biden voltaram a olhar com atenção para a corrida à Casa Branca.

PUBLICIDADE A tarde deste domingo, 21, foi agitada pelo anúncio de um Biden pressionado por seus colegas a deixar a disputa. O presidente afirmou que estava agindo em prol dos interesses do Partido Democrata e endossou a candidatura de Kamala Harris para o cargo. Desde então, doadores democratas estão se mobilizando em torno de Harris como a próxima candidata presidencial do partido, oferecendo às elites democratas algo que elas não sentiam há semanas: otimismo.

Kamala Harris, atual vice-presidente dos EUA, pode ter a chance de concorrer à presidência se for confirmada pelo Partido Democrata Foto: Susan Walsh/AP

Assessores e grandes doadores disseram, já neste domingo, que estavam sendo inundados com entusiasmo e notícias de doações para apoiar Harris caso ela se tornasse a candidata oficial do Partido Democrata - a desistência de Biden não implica no avanço obrigatório de Kamala para a corrida presidencial. A vice-presidente ainda precisará ser confirmada pelo seu partido.

Vários doadores de Biden e seus assessores disseram que estavam recebendo notícias de doadores que antes estavam desanimados, mas agora se dizem prontos para doar e apoiar uma chapa liderada por Harris. Um doador do Vale do Silício arrecadou mais de US$ 1 milhão em um período de 30 minutos, disse a pessoa ao The New York Times.

Kamala Harris usou as redes sociais para comentar a desistência do presidente Joe Biden, neste domingo, 21, e agradecer o apoio recebido para que substitua o democrata na corrida presidencial à Casa Branca. No primeiro posicionamento, Kamala falou em união do partido e disse que vai “conquistar” a nomeação democrata.

No X (antigo Twitter) Kamala disse: “Em nome do povo americano, agradeço a Joe Biden por sua extraordinária liderança como presidente dos Estados Unidos e por suas décadas de serviço ao nosso país. Sinto-me honrado com o endosso do presidente e minha intenção é conquistar e ganhar essa indicação.”

Publicidade

Mesmo antes do anúncio oficial da sucessão de Biden, Kamala Harris já garantiu o endosso do seu parceiro de governo na Casa Branca, que pediu que apoiadores do partido realizem as doações para a futura campanha da candidata que será a primeira mulher negras à concorrer a cadeira mais importante na Sala Oval. “Farei tudo o que estiver ao meu alcance para unir o Partido Democrata - e unir nossa nação - para derrotar Donald Trump e sua agenda extrema do Projeto 2025. Se você está comigo, faça uma doação agora mesmo”, publicou.

Apoios em série

Alexandra Acker-Lyons, consultora de doadores democratas que passou os últimos dias nos bastidores tentando angariar fundos para Harris, disse que “recebeu uma enxurrada de e-mails, mensagens de texto e telefonemas” com promessas de doação. “Pessoas que não haviam doado nada perguntaram onde poderiam fazer a doação”, disse ela.

Na tarde de domingo, o apoio dos doadores bilionários do Partido Democrata foi forte e rápido. Reid Hoffman, o mega-doador democrata que esteve entre os maiores apoiadores Biden nas últimas semanas em meio ao caos, endossou Harris para a presidência. Outro grande bilionário que apoiou Biden, Alex Soros, disse que também a estava apoiando. O Way to Win, um importante grupo de doadores democratas com muitos membros que são partidários de Harris, disse que a estava apoiando.

“O Way to Win está apoiando Harris, a sucessora escolhida pelo presidente Biden”, disse Jen Fernandez Ancona, uma das cofundadoras do grupo. “Ela encarna a passagem de uma tocha para uma nova geração em um momento em que isso é extremamente necessário para fortalecer nossa coalizão diversificada e vencedora.”

PUBLICIDADE Outro apoiador imediato no domingo foi a Emily’s List, um grupo democrata com muito dinheiro que apoia mulheres que defendem o direito ao aborto e apoiou Harris durante sua vice-presidência. Steve Phillips, um doador democrata e apoiador de longa data de Harris, disse que o “partido deve se unir à vice-presidente para ser a porta-estandarte”. Além dos doadores, Harris tem sido apoiada publicamente na tarde deste domingo por outros políticos americanos. O ex-presidente dos EUA Bill Clinton declarou que endossa a candidatura da vice-presidente para a corrida presidencial, assim como outros democratas do governo.

Publicidade

Mas nem todos estavam prontos para coroar imediatamente Harris. Vinod Khosla, capitalista de risco bilionário e grande doador do Partido Democrata, disse que gostaria de ver uma convenção aberta e mencionou alguns candidatos de que gostava - incluindo o governador Josh Shapiro, da Pensilvânia, e a governadora Gretchen Whitmer, de Michigan. “É hora de realizar uma convenção aberta e conseguir um candidato mais moderado que possa derrotar facilmente @realDonaldTrump”, disse ele. (Whitmer disse logo após o anúncio de Biden no domingo que não buscaria a indicação).

Reed Hastings, o executivo-chefe da Netflix, que foi um dos primeiros mega-doadores a pedir que Biden se afastasse, não apoiou explicitamente Harris como candidata, mas ficou subitamente otimista: “Agora temos esperança. Os delegados do Partido Democrata precisam escolher um vencedor em um estado decisivo. Obrigado, Joe Biden”, disse ele ao The New York Times em um e-mail.