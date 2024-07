Em 2016, o movimento Faça a América Grande de Novo (MAGA), de Donald Trump, era apenas um slogan - ou, na melhor das hipóteses, um espasmo de ressentimentos e instintos sobre questões como a imigração. Nos últimos oito anos, pesquisadores, ativistas e políticos transformaram o MAGA em uma visão de mundo, uma visão de mundo que agora transcende Donald Trump.

PUBLICIDADE Em todo o mundo ocidental, os partidos de direita deixaram de ser partidos das elites empresariais e se tornaram partidos da classe trabalhadora. O MAGA é a visão de mundo que está de acordo com essa realidade em transformação. Ele tem suas raízes no populismo ao estilo de Andrew Jackson [sétimo presidente dos EUA, um dos fundadores do Partido Democrata, criticado pelo tratamento de indígenas e deslealdade política], mas atualizado e mais abrangente. É a visão de mundo que representa uma versão dos interesses da classe trabalhadora e oferece respeito aos eleitores da classe trabalhadora. J.D. Vance é a personificação e um dos desenvolvedores dessa visão de mundo - com sua suspeita em relação ao poder corporativo, envolvimentos estrangeiros, livre comércio, elites culturais e altas taxas de imigração. Em Milwaukee, nesta semana, com Vance como o escolhido de Trump para vice-presidente, ficou claro como o MAGA substituiu completamente o Reaganismo como o principal sistema operacional do Partido Republicano.

J. D. Vance foi o escolhido para integrar a chapa de Trump como candidato a vice-presidente Foto: Carlos Osorio/AP

Se os democratas quiserem derrotar o MAGA, não basta dizer: o homem laranja é ruim. Falar incessantemente sobre o dia 6 de janeiro não adianta nada. Se os democratas esperam vencer em um futuro próximo, eles precisam levar a sério a visão de mundo do MAGA e defender respeitosamente, especialmente para os eleitores da classe trabalhadora, algo melhor.

Na melhor das hipóteses, o que é o MAGA, afinal?

Bem, em qualquer sociedade, há uma tensão legítima entre segurança e dinamismo. Em um mundo volátil, o MAGA oferece segurança às pessoas. Ele promete fronteiras seguras e bairros seguros. Oferece proteção contra a globalização, contra a destruição criativa do capitalismo moderno. Oferece proteção contra uma classe instruída que o despreza e doutrina seus filhos na escola. Oferece proteção contra os predadores corporativos. Como o senador Josh Hawley argumentou na revista Compact esta semana, “A diretoria há muito tempo vendeu os Estados Unidos, fechando fábricas no país e eliminando empregos americanos”. Para aqueles que, com razão, se sentem atingidos por forças vastas e desestabilizadoras, Trump surge como uma espécie de personagem de Aaron Sorkin: “Vocês me querem naquele muro. Vocês precisam de mim naquele muro”. Ele oferece segurança para que as pessoas possam continuar com suas vidas.

Agora, o problema com o MAGA - e é aqui que reside a oportunidade democrata - é que ele emerge de um modo de consciência que é muito diferente da consciência americana tradicional.

A consciência americana tem sido uma consciência de abundância. Ondas sucessivas de imigrantes encontraram um vasto continente de campos férteis e cidades movimentadas. Em 1910, Henry van Dyke, que mais tarde se tornou embaixador dos EUA na Holanda e em Luxemburgo, escreveu um livro chamado “The Spirit of America”, no qual observou que “o Espírito da América é mais conhecido na Europa por uma de suas qualidades - a energia”. No século XX, Luigi Barzini, um observador italiano, argumentou que os americanos têm um zelo pelo autoaperfeiçoamento contínuo, uma “necessidade incansável de consertar, melhorar tudo e todos, nunca deixar nada sozinho”.

Muitos observadores estrangeiros viam, e nós, americanos, nos víamos, como a nação dinâmica por excelência. Não tínhamos um passado comum, mas sonhávamos com um futuro comum. Nosso senso de lar não estava enraizado no nacionalismo de sangue e solo; nosso lar era algo que estávamos construindo juntos. Durante a maior parte de nossa história, não éramos conhecidos por nossa profundidade ou cultura, mas por viver a todo vapor.

O MAGA, por outro lado, emerge de uma consciência de escassez, de uma mentalidade de soma zero: se deixarmos entrar toneladas de imigrantes, eles tomarão todos os nossos empregos; se os Estados Unidos ficarem mais “marrons”, “eles” substituirão “nós”. O MAGA é baseado em uma série de histórias de vítimas: as elites estão querendo nos ferrar. Nossos aliados estão se aproveitando de nós. Os EUA seculares estão oprimindo os EUA cristão.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Visto a partir da mentalidade tradicional de abundância americana, o MAGA se parece menos com um tipo de conservadorismo americano e mais com um tipo de conservadorismo europeu. Ele se assemelha a todas as gerações de chauvinistas russos que argumentavam que as massas russas incorporam tudo o que é bom, mas são ameaçadas por estrangeiros. O MAGA se parece com uma espécie de marxismo de direita, que pressupõe que a luta de classes é a característica permanente que define a política. O MAGA é uma mentalidade de fortaleza, mas os Estados Unidos têm sido tradicionalmente definidos por uma mentalidade pioneira. O MAGA oferece uma carapaça forte, mas não tem muito a ver com as asas necessárias para voar. Se os democratas quiserem prosperar, eles precisam explorar as raízes culturais dinâmicas dos Estados Unidos e mostrar como elas podem ser aplicadas ao século XXI. Deve-se dizer que o dinamismo social é mais complicado do que parece à primeira vista. Não se trata apenas de subir em sua Harley Davidson e pegar a estrada. Não se trata realmente de individualismo robusto ou da versão libertária de liberdade como ausência de restrições. Minha definição favorita de dinamismo foi adaptada do psicólogo John Bowlby: toda a vida é uma série de explorações ousadas a partir de uma base segura. Se os democratas quiserem prosperar, eles precisam oferecer às pessoas uma visão tanto da base segura quanto das explorações ousadas.

É aqui que eles têm uma história potencialmente boa para contar. Os americanos não podem estar seguros se o mundo estiver em chamas. É por isso que os Estados Unidos precisam estar ativos no exterior, em lugares como a Ucrânia, mantendo lobos como Vladimir Putin à distância. Os americanos não podem estar seguros se a fronteira estiver um caos. O apoio popular à continuidade da imigração depende da sensação de que o governo tem tudo sob controle. Os americanos não podem estar seguros se um único contratempo levar as pessoas às profundezas da pobreza esmagadora. É por isso que os programas de seguro social que os democratas construíram em grande parte são tão importantes.

Mas o que os democratas realmente precisam fazer, na minha opinião, é oferecer às pessoas uma visão das explorações ousadas que as aguardam. É nesse ponto que os republicanos pessimistas pós-Reagan não podem competir. O dinamismo americano foi turbinado pela construção da ferrovia transcontinental, pela criação das faculdades de concessão de terras, pela G.I. Bill e pelos esforços bem-sucedidos do presidente Biden para reavivar nossa base industrial no meio-oeste americano.

Em alta Internacional Quem será o candidato democrata? Kamala Harris, Gavin Newson, Michelle Obama e mais 7 opções a Biden Biden desiste da candidatura a presidente dos EUA e anuncia apoio a Kamala Harris Vídeo: Como Donald Trump desviou no último segundo do tiro que quase o matou? Assista Pessoalmente, gostaria que os democratas dedicassem menos tempo à políticas idiotas e reacionárias, como o controle de aluguéis. Isso cheira a pânico na campanha democrata. Gostaria que eles defendessem a agenda de abundância sobre a qual pessoas como Derek Thompson e meu colega Ezra Klein têm escrito. Precisamos construir coisas. Muitas casas novas. Aviões supersônicos e trens de alta velocidade. Os democratas precisam enfrentar seus sindicatos de professores e se comprometer com o dinamismo no campo da educação. Eles precisam enfrentar o protecionismo, não se juntar à debandada. Aumentar as tarifas, como Trump quer fazer, não apenas aumentaria os custos para os consumidores americanos, mas também geraria preguiça e mediocridade nos setores protegidos da concorrência. Os democratas precisam reduzir os órgãos reguladores que receberam tanta liberdade que sufocaram a inovação. Se os republicanos vão se dedicar mais uma vez à retórica da guerra de classes - elites versus massas -, os democratas precisam sair desse negócio. Eles precisam se voltar para a aspiração americana mais tradicional: não estamos condenados a um futuro permanente de luta de classes, mas podemos criar uma sociedade fluida e móvel. O economista Michael Strain, do American Enterprise Institute, ofereceu uma crítica psíquica reveladora do pensamento econômico do MAGA: “a economia da queixa é ineficaz, contraproducente e corrosiva, corroendo as bases da prosperidade. As mensagens são importantes. Diga às pessoas que o sistema é fraudulento, e elas aspirarão a ter menos. Defenda a responsabilidade pessoal, e elas elevarão suas aspirações. A promoção de uma visão otimista da vida econômica pode aumentar a tolerância ao risco, a ambição, o esforço e o dinamismo”. Strain está chegando ao ponto central de que a aspiração não é como um tijolo que simplesmente fica lá. A aspiração é mais parecida com uma chama que pode ser alimentada ou apagada. O capitalista de risco Marc Andreessen enfatizou esse ponto há alguns anos: “O problema é o desejo. Precisamos querer essas coisas. O problema é a inércia. Precisamos querer essas coisas mais do que queremos evitá-las”.

Publicidade

Em Milwaukee, ouvi muito patriotismo, mas era o patriotismo da nostalgia, não o patriotismo da esperança. Isso deixa uma abertura para as pessoas que se reunirão em Chicago no próximo mês para a convenção do Partido Democrata.