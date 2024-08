Uma turbulência deixou 14 pessoas feridas a bordo do voo KE197 da Korean Air, que voava entre Seul, na Coreia do Sul, e Ulaanbaatar, na Mongólia, no dia 4 de agosto. Este é o caso mais recente de ferimentos resultantes de turbulência a bordo de uma grande companhia aérea. As informações são do Business Insider.

Um porta-voz da Korean Air confirmou ao site de notícias que 10 passageiros e quatro comissários de bordo relataram ferimentos após o voo ter enfrentado "turbulência severa". "Nós fornecemos apoio e cuidados aos passageiros afetados após sua chegada em Ulaanbaatar", disse o porta-voz. Com turbulências mais frequentes e difíceis de prever, a Korean Air afirmou que está tomando medidas para garantir maior segurança. "As medidas recentes incluem encerrar os serviços de cabine 20 minutos mais cedo em rotas de médio e longo curso e encorajar fortemente os passageiros a manterem o cinto de segurança afivelado durante todo o voo."

14 pessoas ficaram feridas em turbulência de voo da Korean Air. Foto: Lee Jin-man/AP

Turbulências fortes têm chamado a atenção após um passageiro de um voo da Singapore Airlines falecer em uma turbulência severa.

Em junho, outro voo da Korean Air com destino a Taiwan, saindo da Coreia do Sul, foi forçado a voltar após uma turbulência, depois de cair quase 7,6 metros em cinco minutos logo após a decolagem. Quinze pessoas ficaram feridas devido a um problema no sistema de pressurização da cabine de um 737 Max 8 da Boeing.

Segundo o Business Insider, a companhia aérea disse na semana passada que deixaria de servir macarrão instantâneo a bordo de seus voos para evitar acidentes com queimaduras devido à turbulência. A empresa afirma que o número de incidentes de turbulência dobrou no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2019.