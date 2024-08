As dez pessoas mais ricas da América do Sul estão distribuídas em quatro países: Argentina, Brasil, Chile e Colômbia. Metade do ranking é composta por brasileiros; são cinco bilionários, com patrimônios estimados entre U$ 8,6 bilhões e U$ 27,9 milhões, de acordo com a lista em bilionários em tempo real da Forbes desta quinta-feira, 8.

Nascido em São Paulo, o investidor Eduardo Saverin aparece em primeiro lugar com uma fortuna de U$ 27,9 bilhões. Ele é cofundador do Facebook e ocupa no momento a 74ª posição no ranking dos maiores bilionários do mundo, além de ser o homem mais rico do Brasil.

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, é a pessoa mais rica da América do Sul. Foto: B Capital via b.capital

PUBLICIDADE Saverin também integra a relação dos 50 mais ricos de Singapura, onde mora há mais de uma década. Em 2012, ele abriu mão da cidadania estadunidense, pouco antes da estreia do Facebook na bolsa de valores. Na segunda posição da lista, está a chilena Iris Fontbona, atualmente a mulher mais rica da América Latina, com um patrimônio de US$ 25,8 bilhões. Iris é viúva do empresário Andrónico Luksic, que fez fortuna com empreendimentos nos ramos da mineração e de bebidas.

Segundo a Forbes, a família controla uma das maiores produtoras de cobre do mundo, a Antofagasta PLC, e tem participação majoritária na holding Quiñenco. O conglomerado tem operações em setores como serviços financeiros, indústria de cerveja e transporte marítimo global.

Em terceiro lugar, com posses avaliadas em U$ 19,2 bilhões, figura a filantropa grega Vicky Safra. Naturalizada brasileira, ela é viúva do banqueiro Joseph Safra e, hoje, a mulher mais rica do Brasil. Vicky vive a maior parte do tempo na Suíça.

Veja quem são as 10 pessoas mais ricas da América do Sul, segundo a lista de bilionários em tempo real da Forbes.

1. Eduardo Saverin

Patrimônio líquido: US$ 27,9 bilhões

Fonte de riqueza: Facebook

País: Brasil

Idade: 42

2. Iris Fontbona

Patrimônio líquido: US$ 25,8 bilhões

Fonte de riqueza: Mineração

País: Chile

Idade: 81

3. Vicky Safra

Patrimônio líquido: US$ 19,2 bilhões

Fonte de riqueza: Serviços financeiros (Grupo Safra)

País: Brasil

Idade: 71

4. Jorge Paulo Lemann

Patrimônio líquido: US$ 16 bilhões

Fonte de riqueza: alimentos, bebidas e investimentos diversos (AB InBev, Kraft Heinz, 3G Capital)

País: Brasil

Idade: 84

5. David Vélez