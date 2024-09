Loomer, uma ex-aliada de Greene que entrou em conflito com ela em várias questões nos últimos anos, respondeu com uma série de postagens furiosas, acusando Greene de estar “com ciúmes” de seu acesso a Trump, mencionando o próprio histórico de comentários controversos de Greene, fazendo ataques pessoais e defendendo sua postagem sobre curry. “Não vou me desculpar por ter senso de humor,” ela escreveu.

O senador Lindsey Graham disse a um repórter do HuffPost na quinta-feira, 12, que Loomer “é realmente tóxica.” A sempre combativa Loomer respondeu no X com uma postagem questionando a lealdade de Graham a Trump e fazendo um ataque pessoal a Graham.

Na sexta-feira, 13, o senador Thom Tillis, R-N.C., entrou na conversa no X, chamando Loomer de “uma teórica da conspiração louca que regularmente profere lixo nojento destinado a dividir os republicanos.” Logo após isso ser postado, Loomer atacou Tillis também, chamando-o de “RINO” (Republican In Name Only, republicano só de nome) “que atacou o presidente Trump depois de 6 de janeiro (na invasão do Capitólio).”

O que Trump diz?

Trump defendeu Loomer em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, chamando-a de uma de suas apoiadoras e dizendo: “Eu não controlo Laura. Laura tem que dizer o que quer. Ela é um espírito livre.”

Quando questionado sobre as teorias da conspiração que ela havia espalhado e seus comentários racistas recentes, ele disse que não estava ciente deles. “Eu sei que ela pode ter dito algo baseado no que você está me dizendo, mas eu não sei o que ela disse. Mas vou dar uma olhada e farei uma declaração mais tarde.”