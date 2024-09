Donald Trump diz que não participará de um segundo debate com Kamala Harris

O ex-presidente americano e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, anunciou, nesta quinta-feira,12, que não irá participar de outro debate televisionado com sua adversária democrata, a vice-presidente Kamala Harris, dois dias após um confronto no qual ele foi amplamente criticado por ter tido um desempenho ruim.

“NÃO HAVERÁ TERCEIRO DEBATE!”, escreveu o candidato republicano em sua rede social, Truth Social, referindo-se aos debates já realizados com o presidente americano, Joe Biden, em junho, e Kamala, na terça-feira, 10.

Minutos depois da postagem de Trump, a vice-presidente disse aos participantes de um comício em Charlotte, na Carolina do Norte, que ela e Trump "devemos aos eleitores" se enfrentar novamente. O primeiro encontro entre os candidatos foi realizado pela rede de TV ABC . A maioria dos analistas opinou que a democrata de 59 anos dominou o debate, colocando o magnata de 78 anos na defensiva. Kamala controlou a conversa em determinados momentos , provocando Trump com críticas à sua política econômica, sua recusa em admitir sua derrota nas eleições de 2020 e até mesmo seu desempenho em seus comícios. O republicano, entretanto, afirma tê-la "nocauteado".

Em uma publicação em seu site de mídia social, Truth Social, Trump sustentou, apesar das opiniões contrárias esmagadoras de comentaristas, bem como de alguns de seus próprios conselheiros e aliados, que ele havia vencido o debate na terça-feira à noite e que, portanto, ele não precisava se envolver em outro.

A campanha de Kamala, por outro lado, disse imediatamente no final do debate de terça-feira que gostaria de outro.

'NÃO HAVERÁ TERCEIRO DEBATE!', escreveu Trump nas redes sociais. Ele debateu com Biden em junho e contra Kamala nesta semana. Foto: Matt Rourke/AP

“Quando um pugilista perde uma luta, as primeiras palavras que saem de sua boca são: ‘EU QUERO UMA REVANCHE’”, escreveu Trump, apontando para algumas pesquisas não científicas na internet que sugerem que ele venceu.

De acordo com o New York Times, as campanhas têm estado em discussões recentemente com a NBC News sobre a possibilidade de um debate nas próximas semanas.

O desempenho desastroso de Biden no debate de junho contra Trump precipitou o fim de sua campanha de reeleição. Biden e Trump concordaram com um segundo debate, organizado pela ABC, em setembro. Depois que Kamala se tornou a indicada pelos democratas, Trump anunciou que o debate da ABC não aconteceria, mas voltou atrás./NYT e AFP.