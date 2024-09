Debate nos EUA: confira a checagem de fatos das declarações feitas por Trump e Kamala

A democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump se encontraram pela primeira vez na noite desta terça-feira, 10, no que pode ser o único debate presidencial entre os candidatos à presidência até o dia 5 de novembro. Trump e Kamala subiram ao palco no National Constitution Center na Filadélfia, no duelo televisivo organizado pela ABC News, e debateram durante mais de 90 minutos sobre assuntos como economia, imigração, política externa e aborto.

Confira a seguir a checagem de fatos realizada pelo jornal The New York Times sobre declarações feitas por Trump e Kamala durante o debate.

Donald Trump

Os imigrantes estão "chegando e ocupando empregos que atualmente são ocupados por afro-americanos" — Enganoso. Estudos de economistas já concluíram que a força de trabalho de imigrantes nos EUA é saudável para a economia americana e a população de trabalhadores que vieram de outros países não é suficiente para compensar a criação de empregos nos últimos três anos. Alguns estudos realmente mostraram efeitos salariais negativos, particularmente em trabalhadores negros e outros americanos em ocupações nas quais há muitos imigrantes. Mas, embora essa dinâmica tenha sido debatida por décadas, não há uma conclusão clara.

Vários estudos, no entanto, descobriram que uma relação mutuamente benéfica entre imigrantes altamente qualificados e trabalhadores nascidos nos EUA com qualificações semelhantes, bem como entre imigrantes pouco qualificados e trabalhadores nascidos nos EUA com qualificações mais altas, contribui para salários mais altos para os nativos. Economistas também descobriram que os imigrantes são especialmente importantes à medida que mais americanos envelhecem e deixam a força de trabalho (Checagem por Zolan Kanno-Youngs).

Trump e Kamala se cumprimentam no início do debate realizado pela ABC News, na Filadélfia. Foto: AP Foto/Alex Brandon

“Temos uma inflação como poucas pessoas já viram antes. Provavelmente a pior na história da nossa nação: estávamos em 21 por cento.” — Falso.

A inflação dos EUA foi maior pelas medidas padrão durante o final dos anos 1970 e início dos anos 1980. O Índice de Preços ao Consumidor atingiu o pico de 9,1% em 2022, menos do que naquele episódio anterior. Os analistas às vezes argumentam que, se alguém ajustar para uma mudança metodológica em como a habitação é medida, a inflação recente rivalizou com aquele episódio, que pode ser o que Trump está se referindo. Em qualquer caso, não é verdade que o episódio recente de inflação da América seja o líder mundial, como se pode ver ao olhar para dados internacionais.

“Não tenho nada a ver com o Projeto 2025” — Precisa de contexto.

O Projeto 2025, um conjunto de propostas de políticas conservadoras reunidas por um think tank de Washington para uma administração presidencial republicana, não foi criado diretamente pelo republicano ou por sua campanha eleitoral. Mas, de acordo com uma investigação da CNN, 140 pessoas que trabalharam para o governo Trump se envolveram no Projeto 2025 (Checagem por Linda Qiu).

“Todos os estudiosos do direito — todos os democratas, todos os republicanos, liberais, conservadores — todos queriam que a “política do aborto” fosse trazida de volta aos estados”— Falso.

Alguns estudiosos jurídicos conservadores pediram à Suprema Corte que anulasse Roe v. Wade, a decisão de 1973 que identificou um direito ao aborto na Constituição. Eles disseram que os legisladores estaduais, não juízes não eleitos, deveriam definir a política de aborto. Mas muitos estudiosos jurídicos também entraram com memoriais pedindo que a corte não o fizesse, argumentando que a decisão original tinha sido baseada em bases legais sólidas e que anular a proteção federal ao aborto reverteria desastrosamente cinco décadas de precedentes (Checagem por Kate Zernike).

As pessoas me dão crédito por reconstruir o exército" — Exagerado. Os aliados de Trump frequentemente repetem seu discurso de que ele "reconstruiu" o exército. Ele aumentou o orçamento de defesa durante seus quatro anos no cargo, em cerca de US$ 225 bilhões. Mas ele também prometeu construir uma Marinha de 350 navios e expandir o Exército. Ele não fez nenhuma das duas coisas. O Exército hoje está em seu menor tamanho desde 1940. No ano em que Trump deixou o cargo, a Marinha caiu para 294 navios. Os esforços para expandir o número de esquadrões da Força Aérea não receberam nenhum empurrão presidencial e não deram em nada (Checagem por Helene Cooper). "Nós entregamos a eles um país onde a economia e com — o mercado de ações estava mais alto do que antes da pandemia chegar. Ninguém nunca viu nada parecido" — Precisa de contexto.

A economia cresceu em um ritmo bastante normal nos Estados Unidos nos anos que antecederam a pandemia e, embora o mercado de ações tenha atingido novas máximas sob a supervisão de Trump, esse é normalmente o caso durante uma presidência: historicamente, os preços das ações tendem a subir ao longo do tempo. As ações traçaram novas máximas sob a administração Biden, conforme medido pelo índice S&P 500 (Checagem por Jeanna Smialek).

Trump fala com repórteres após o debate contra Kamala. Foto: Matt Rourke/AP

“Fracking? Ela é contra isso há 12 anos” — Isso é enganoso.

Durante sua primeira campanha presidencial em 2019, Kamala endossou a proibição do fraturamento hidráulico, ou fracking , um processo usado para extrair petróleo e gás natural do leito rochoso. Ela também contestou as aprovações federais do fracking offshore quando era procuradora-geral da Califórnia. Quando se tornou companheira de chapa do presidente Biden em 2020, ela se distanciou dessa posição e agora diz que não apoia mais a proibição do fracking.

“E quanto à proibição do aborto, não, não sou a favor da proibição do aborto” — Enganoso.

Trump expressou apoio privado à proibição do aborto de 16 semanas no início deste ano, embora mais tarde tenha revisado pesquisas sugerindo que era problemático, e não o apoiou. Seus aliados, incluindo ex-funcionários do governo Trump, também planejaram novas restrições abrangentes ao aborto que não exigem uma proibição nacional aprovada pelo Congresso. Um plano inclui a aplicação de uma lei há muito adormecida de 1873, chamada Comstock Act , para criminalizar o envio de quaisquer materiais usados em um aborto — incluindo a medicação que responde pela maioria dos abortos na América.

“A escolha dela para vice-presidente diz que aborto no nono mês é absolutamente aceitável. Ele também diz execução após o nascimento. É execução, não mais aborto, porque o bebê nasce, OK, e isso não é OK para mim” — Falso.

O aborto interrompe uma gravidez, então “aborto após o parto” é uma contradição. Matar uma criança após o parto é infanticídio, o que é ilegal em todos os 50 estados americanos. Kamala disse que quer restaurar os direitos ao aborto estabelecidos em Roe v. Wade, que permitiu que os estados proibissem o aborto no terceiro trimestre desde que fizessem exceções para salvar a saúde e a vida da mãe. “Termo tardio” é definido como 41 semanas, ou pouco mais de nove meses.

De acordo com dados federais, menos de 1% de todos os abortos ocorrem após a 20ª semana de gravidez; 93% ocorrem na 13ª semana ou antes. Minnesota, onde o candidato democrata à vice-presidência, Tim Walz, é governador, é um dos poucos estados a permitir o aborto em qualquer estágio da gravidez. Mas permitir abortos nesse estágio não significa que os médicos os realizem.

Dados estaduais de 2022, os mais recentes disponíveis, mostram que dos 12.175 abortos realizados no estado naquele ano, apenas dois aconteceram entre 25 e 30 semanas de gestação, e nenhum após a 30ª semana de gestação, que é aproximadamente o início do terceiro trimestre (Checagem por Kate Zernike).

“Biden foi considerado essencialmente culpado no caso dos documentos” — Falso.

Um advogado especial, Robert Hur, foi nomeado pelo procurador-geral Merrick B. Garland para determinar se havia evidências suficientes para processar Biden depois que seus assessores relataram que documentos confidenciais de seu tempo como vice-presidente foram encontrados em sua posse. Hur passou meses investigando Biden e em fevereiro emitiu um relatório no qual se recusou a apresentar acusações contra Biden por uma série de razões. Entre elas estava que Biden, ao contrário de Trump no caso de Mar-a-Lago, cooperou com o inquérito federal sobre seu manuseio de documentos confidenciais (Checagem por Alan Feuer).

‘Eu não tive nada a ver” com 6 de janeiro’ — Falso.

Trump e seus aliados disseminaram mentiras por meses sobre uma grande fraude eleitoral que eles falsamente alegaram ter roubado a eleição de 2020. Seus apoiadores então organizaram um grande comício perto da Casa Branca projetado para pressionar o Congresso a anular o resultado das eleições. Trump encorajou a multidão a comparecer, prometendo que seria “selvagem”. Ele pediu que seus apoiadores marchassem até o Capitólio, onde o comício se transformou em um tumulto violento que feriu cerca de 150 policiais (Checagem por Luke Broadwater).

“Cada um desses casos foi iniciado por eles contra seu oponente político” — Falso.

As alegações de Trump de que o governo Biden orquestrou seus quatro casos criminais, incluindo o de Manhattan que levou à sua condenação em maio por acusações de falsificação de registros para encobrir um escândalo sexual, não têm base em fatos.

A investigação de Manhattan começou enquanto Trump, não o presidente Biden, estava no cargo. O caso foi movido pelo promotor público, Alvin L. Bragg, um democrata local que não responde a Biden ou à vice-presidente Kamala Harris. O mesmo vale para o caso criminal de Trump na Geórgia, onde um promotor público o acusou de tentar anular os resultados das eleições de 2020 naquele estado. E os dois casos federais de Trump foram movidos por um advogado especial, um promotor semi-independente que responde ao procurador-geral. Embora o procurador-geral seja escolhido pelo presidente, a Casa Branca não tem influência direta sobre o advogado especial (Checagem por Ben Protess).

“Agora ela quer fazer operações transgênero em imigrantes ilegais que estão na prisão” — Precisa de contexto.

Trump está se referindo à resposta de Kamala a um questionário da União Americana pelas Liberdades Civis de 2019, no qual ela disse que apoiava o uso de fundos dos contribuintes para dar acesso a cuidados de afirmação de gênero a pessoas transgênero e não binárias, incluindo aquelas em detenção de imigração e prisão.

Kamala Harris

“Donald Trump nos deixou o pior desemprego desde a Grande Depressão” — Falso.

O desemprego atingiu seus piores níveis desde a Grande Depressão na recessão pandêmica de 2020, mas era de 6,4 por cento no mês em que Trump deixou o cargo . Isso não chega nem perto da pior taxa desde a Depressão.

“O governo Trump resultou em um déficit comercial — um dos maiores que já vimos na história da América” — Enganoso.

Em 2020, no final do mandato de Donald Trump, o déficit comercial — a diferença entre o quanto os Estados Unidos importam e o quanto exportam — era de cerca de US$ 650 bilhões. Isso foi menor do que quatro anos do governo George W. Bush e os três primeiros anos do governo Biden-Kamala (Checagem por Jim Tankersley).

“Tivemos o maior aumento na produção nacional de petróleo da história, por causa de uma abordagem que reconhece que não podemos depender demais do petróleo estrangeiro” — Precisa de contexto.

A produção de petróleo bruto dos EUA realmente atingiu níveis recordes este ano, embora especialistas digam que isso tem pouco a ver com as ações tomadas pelo governo Biden. A maior parte da produção de petróleo ocorreu em terras privadas e estaduais, onde o governo federal tem pouca supervisão. Às vezes, o presidente Biden realmente tentou restringir a perfuração em terras e águas federais em nome do combate às mudanças climáticas, mas os tribunais frequentemente limitaram sua capacidade de fazê-lo (Checagem por Brad Plumer).

Kamala Harris fala durante debate presidencial com o candidato presidencial republicano, ex-presidente Donald Trump. Foto: Alex Brandon/AP

“Donald Trump, o candidato, disse que nesta eleição haverá um banho de sangue se isto, e o resultado desta eleição, não for do seu agrado” — Precisa de contexto.

Kamala está correta ao dizer que Trump alertou sobre um “banho de sangue” se ele não vencesse a eleição de 2024, mas Trump alegou que estava falando sobre um banho de sangue econômico e estava focado na competição de veículos elétricos chineses (Checagem por Linda Qiu).

“Quando Donald Trump era presidente, 60 vezes ele tentou se livrar do Affordable Care Act — 60 vezes” — Falso.

Como presidente, Trump tentou se livrar do Affordable Care Act, instando os republicanos no Congresso em 2017 a aprovar vários projetos de lei para revogar e substituir grandes partes dele. Esses esforços acabaram não tendo sucesso. Os republicanos no Congresso votaram muitas vezes desde que a lei de saúde foi promulgada em 2010 para revogar totalmente ou modificar substancialmente o Obamacare. A maioria dessas tentativas antecedeu a presidência de Trump. Vários analistas contabilizaram esses esforços em 70, ou mesmo 100. Mas essas contagens muito altas incluem até mesmo mudanças propostas à legislação histórica que eram relativamente pequenas — e algumas que tinham apoio bipartidário. A maioria não se tornou lei (Checagem por Margot Sanger-Katz).

“Ele perdeu empregos na indústria” — Precisa de contexto.

Os Estados Unidos perderam quase 200 mil empregos na indústria no final da presidência de Trump em comparação com quando o republicano assumiu o cargo. Essas perdas foram em grande parte um produto da recessão da pandemia (Checagem por Jim Tankersley).

“Criamos mais de 800 mil novos empregos na indústria” — Enganoso.

Desde que Biden assumiu a presidência, o emprego na indústria ajustado sazonalmente aumentou em 739.000 empregos. Estimativas anteriores colocaram esse aumento acima de 800.000, mas esse número caiu depois que o Departamento do Trabalho emitiu uma revisão anual de seus números de empregos no mês passado (Checagem por Jim Tankersley).

“Até hoje, não há um único membro das forças armadas dos Estados Unidos em serviço ativo em uma zona de combate, em qualquer zona de guerra ao redor do mundo, pela primeira vez neste século” — Precisa de contexto.

Nenhuma tropa dos EUA está lutando em uma guerra total como as do Iraque e do Afeganistão. Mas milhares de tropas americanas se envolveram em hostilidades ao redor do Oriente Médio desde os ataques do Hamas em 7 de outubro.

Biden enviou vários navios de guerra e caças para a costa de Israel, e as forças dos EUA interceptaram mísseis e drones iranianos disparados contra Israel. Eles também lançaram dezenas de ataques aéreos contra militantes Houthi do Iêmen. As forças americanas também sofreram baixas: três militares dos EUA baseados na Jordânia foram mortos em janeiro por um drone de ataque, e dois Navy Seals se afogaram no início de fevereiro durante operações anti-Houthi. Milícias apoiadas pelo Irã também atacaram repetidamente as forças dos EUA estacionadas no Iraque e na Síria, causando vários ferimentos (Checagem por Andrew Duehren).

“Nos últimos quatro anos, investimos US$ 1 trilhão em uma economia de energia limpa” — Enganoso.

O atual governo americano atual facilitou uma explosão de investimento privado por causa de créditos fiscais e outros incentivos incluídos no Inflation Reduction Act aprovado em 2022. De acordo com o Clean Investment Monitor, que rastreia investimentos, o investimento em energia limpa desde 2021 totalizou cerca de US$ 700 bilhões. Alguns especialistas esperam que os incentivos de energia limpa eventualmente ajudem a impulsionar mais de US$ 1 trilhão em investimento privado (Checagem por Michael Crowley).