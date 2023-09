Autoridades da Líbia retiraram moradores de Derna, a cidade inundada por enchentes no início desta semana, e limitaram o acesso ao local nesta sexta-feira, 15, enquanto equipes de busca escavavam lama e destroços de construções na tentativa de encontrar 10 mil pessoas que permanecem desaparecidas. O governo local já registrou 11 mil mortes por conta das inundações.

Montanhas de metal retorcido e de carros arrastados preenchiam as ruas de Derna, que estão cobertas de lama marrom. As equipes estão enterrando corpos em valas comuns fora da cidade e em cidades próximas, disse o ministro da Saúde do Leste da Líbia, Othman Abduljaleel.

Os corpos “estão espalhados pelas ruas, voltando para a costa e enterrados sob edifícios desabados e escombros”, disse Bilal Sablouh, gestor forense regional para África no Comitê Internacional da Cruz Vermelha. “Em apenas duas horas, um dos meus colegas contou mais de 200 corpos na praia perto de Derna”, disse ele. Os mergulhadores também estão vasculhando as águas costeiras da cidade.

As autoridades de saúde alertaram que a água parada abria a porta para doenças – mas disseram que não havia necessidade de apressar os enterros ou colocar os mortos em valas comuns, uma vez que os corpos normalmente não representam um risco em tais casos.

Tempestade mediterrânea Daniel causou inundações devastadoras na Líbia que romperam barragens e varreram bairros inteiros. Foto: AP Photo/Jamal Alkomaty

“Você tem muita água parada. Isso não significa que os cadáveres representem um risco, mas significa que a própria água está contaminada por tudo”, disse a Dra. Margaret Harris, porta-voz da Organização Mundial da Saúde, aos jornalistas em Genebra. “Portanto, você realmente precisa se concentrar em garantir que as pessoas tenham acesso a água potável.”

Imene Trabelsi, porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, alertou que outro perigo espreita na lama: minas terrestres e outros resíduos explosivos deixados para trás pelo conflito prolongado do país.

Continua após a publicidade

Existem restos de explosivos na Líbia que datam da Segunda Guerra Mundial, mas a maioria provém do conflito civil que começou em 2011. Entre 2011 e 2021, cerca de 3.457 pessoas foram mortas e feridas por minas terrestres e restos de armas explosivas na Líbia, de acordo com o relatório internacional Monitor de Minas Terrestres e Munições Cluster.

Pessoas procuram por sobreviventes em Derna em ruas, edifícios destruídos e até mesmo no mar. Mais de 10 mil ainda estão desaparecidas. Foto: AP Photo/Yousef Murad

Mesmo antes das inundações, Trabelsi disse que a capacidade de detectar e retirar as minas dáreas era limitada. Após as enchentes disse ela, os dispositivos explosivos podem ter sido levados para “áreas novas e não detectadas”, onde poderiam representar uma ameaça imediata para as equipas de busca e uma ameaça a longo prazo para os civis.

O Crescente Vermelho Líbio disse na quinta-feira que 11,3 mil pessoas em Derna morreram e outras 10,1 mil foram dadas como desaparecidas – embora houvesse pouca esperança de que muitas fossem encontradas vivas. A tempestade também matou cerca de 170 pessoas em outras partes do país.

As inundações acontecem frequentemente na Líbia durante a estação chuvosa, mas raramente com tanta destruição. Os cientistas disseram que a tempestade apresentava algumas das características das mudanças climáticas e que a água do mar extremamente quente poderia ter dado à tempestade mais energia e permitido que ela se movesse mais lentamente.

As autoridades disseram que o caos político da Líbia também contribuiu para a perda de vidas. Anos de guerra e a falta de um governo central deixaram o país com infraestruturas em ruínas e vulneráveis às chuvas intensas. O país está dividido entre administrações rivais e é assolado por conflitos entre milícias.

Continua após a publicidade

A Líbia é atualmente o único país que ainda não desenvolveu uma estratégia climática, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). Duas barragens ruíram devido às chuvas excepcionalmente fortes causadas pela tempestade mediterrânea Daniel. Essas barragens, construídas na década de 1970, não recebiam trabalhos de manutenção há mais de 20 anos, disseram autoridades líbias./Associated Press.