Líder de grupo mercenário Wagner é acusado de incitar “rebelião armada” na Rússia; entenda

O Serviço Federal de Segurança da Rússia anunciou na sexta-feira, 23, um processo criminal contra o chefe do grupo mercenário Wagner, Yevgeniy Prigozhin, acusando ele de “incitação à rebelião armada” depois que Prigozhin declarou um conflito aberto com a liderança militar da Rússia e convocou os russos a se juntarem a 25 mil combatentes do Wagner contra o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e outros comandantes importantes.

Prigozhin, cuja empresa militar privada ajudou a Rússia a tomar a cidade ucraniana de Bakhmut, o único ganho territorial significativo de Moscou este ano, acusou os militares russos na sexta-feira de realizar um ataque a um campo de Wagner e pareceu ameaçar Shoigu, declarando: “Essa escória vai ser detida!”

Em uma rara declaração no final da noite, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o presidente Vladimir Putin havia sido informado sobre a situação e que “todas as medidas necessárias” estavam sendo tomadas.

O fundador do grupo mercenário privado Wagner, Yevgeny Prigozhin, deixa um cemitério antes do funeral de um blogueiro militar russo que foi morto em um ataque a bomba em um café de São Petersburgo, em Moscou, Rússia, em 8 de abril de 2023. Foto: Yulia Morozova / REUTERS

Moscou reforça segurança

A segurança foi reforçada em Moscou nas instalações do governo e na infraestrutura principal, e a Guarda Nacional Russa e as forças de segurança estavam em alerta, informou a Tass, a agência de notícias estatal.

Os eventos bizarros e caóticos de sexta-feira foram o último sinal dos danos que a guerra de Putin na Ucrânia causou na Rússia no último ano. A economia do país está sendo prejudicada pelas sanções ocidentais, e centenas de milhares de cidadãos fugiram de uma mobilização militar no último outono, mesmo com a campanha militar na Ucrânia praticamente paralisada.

O anúncio do processo criminal pelo Serviço Federal de Segurança, ou FSB, sinalizou que Prigozhin poderia enfrentar uma prisão iminente por comentários nos quais ele declarou que lideraria uma “marcha da justiça” contra seus inimigos no Ministério da Defesa da Rússia. O líder Wagner negou que estivesse tentando um golpe militar.

Prigozhin está em uma disputa de meses com Shoigu e outros comandantes militares regulares, inclusive por causa de reclamações de que os combatentes de Wagner não tinham munição suficiente. Mas os comentários de Prigozhin na última sexta-feira representaram um desafio extraordinário e hostil às autoridades militares russas e sugeriram que a disputa estava prestes a se transformar em uma guerra aberta.

Em uma série de mensagens de áudio furiosas, Prigozhin acusou Shoigu de voar para Rostov-on-Don, no sul da Rússia, especificamente para lançar um ataque de mísseis contra Wagner, antes de fugir da área na sexta-feira.

O Ministério da Defesa da Rússia respondeu rapidamente às ameaças extraordinárias de Prigozhin, negando sua alegação de que os militares haviam atacado um acampamento de Wagner, chamando-a de “uma provocação informativa”.

“As forças armadas da Federação Russa continuam a realizar missões de combate na linha de contato com as forças armadas da Ucrânia na área da operação militar especial”, disse o ministério.

Em uma tentativa de resolver a crise, o general russo sênior Sergei Surovikin, vice-comandante das forças russas na Ucrânia, que supostamente tem boas relações com Prigozhin, pediu a ele que interrompesse sua ameaça de ação.

“Eu o exorto a parar. O inimigo está apenas esperando que a situação política interna piore em nosso país”, disse Surovikin, alertando Prigozhin para não cair na armadilha do inimigo.

“Antes que seja tarde demais, é necessário obedecer à vontade e à ordem do presidente eleito pelo povo”, disse Surovikin em um vídeo. “Parem as colunas [militare]. Retornem elas aos pontos de posicionamento permanente. Resolvam todos os problemas somente por meios pacíficos sob a liderança do Supremo Comandante-em-Chefe.

Suposto ataque a acampamento

Na sexta-feira, Prigozhin postou um vídeo que supostamente mostrava o ataque ao acampamento onde, segundo ele, muitos de seus combatentes foram mortos. O vídeo mostrava fumaça crescente e sinais de destruição, mas nenhuma evidência do grande número de vítimas que ele alegou.

Após uma reunião que ele descreveu como um conselho de comandantes de guerra de Wagner, Prigozhin postou uma mensagem de áudio no Telegram no final da sexta-feira avisando que “aqueles que destruíram nossos homens hoje e dezenas de milhares de vidas de soldados russos serão punidos. Peço a ninguém que resista”.

Qualquer resistência seria considerada uma ameaça e imediatamente destruída, incluindo bloqueios de estradas e aeronaves, declarou ele.

Prigozhin, um bilionário, ganhou sua fortuna e o apelido de “chef de Putin” por meio de contratos de aprovisionamento com o governo, inclusive para escolas e militares. Além de ser um dos fundadores da Wagner, ele é proprietário da Internet Research Agency, uma notória operadora de “fazendas de trolls”, e se gaba de ter se intrometido nas eleições dos Estados Unidos, pelo que foi colocado sob sanções pelo Departamento do Tesouro dos EUA.

Em sua disputa contínua com os militares russos regulares, Prigozhin acusou repetidamente Shoigu e outros comandantes de negar aos seus combatentes munição suficiente na longa campanha para tomar Bakhmut. Na sexta-feira anterior, ele emitiu uma declaração afirmando que a liderança militar havia enganado Putin para que ele entrasse em guerra contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, alegando ameaças inexistentes.

“Peço a todos que mantenham a calma, que não sucumbam às provocações e que permaneçam em suas casas. É aconselhável não sair ao longo da rota de nossa viagem”, disse Prigozhin, aparentemente a caminho de confrontar Shoigu e o chefe do Estado-Maior russo, general Valery Gerasimov, ambos os quais ele havia criticado amargamente em um vídeo na sexta-feira anterior.

Minutos depois, Prigozhin divulgou mais mensagens de áudio furiosas. “Este não é um golpe militar, é uma marcha da justiça”, disse ele em uma delas. “Nossas ações não interferem de forma alguma com as tropas”.

“Shoigu acabou de fugir de Rostov”, gritou em outra mensagem, em evidente raiva. “Às 21 horas, ele fugiu tão covarde quanto uma mulher, para não explicar por que levantou helicópteros para destruir nossos homens, por que lançou ataques com mísseis! Essa escória será detida!”

Prigozhin tem demonstrado grande lealdade a Putin, e as forças de Wagner têm sido úteis ao Kremlin na guerra contra a Ucrânia, assim como foram na promoção dos interesses de Moscou em outros conflitos, inclusive na Síria, na Líbia e em vários países africanos.

Enquanto as forças militares russas estagnavam ou perdiam terreno na Ucrânia, Wagner conseguiu recentemente assumir o controle de Bakhmut após uma batalha sangrenta que levou meses e custou milhares de vidas a Wagner — incluindo as de ex-presidiários que Prigozhin recrutou pessoalmente da prisão para se juntar à luta em troca de indultos.

Aumento de tensões

Em outra afirmação impactante na noite de sexta-feira, Prigozhin acusou Shoigu de esconder os corpos de 2.000 soldados russos mortos em uma tentativa de mascarar o verdadeiro número de baixas da Rússia na Ucrânia.

A Baza, uma agência de notícias russa, informou que veículos blindados russos estavam reforçando a segurança em Rostov-on-Don, inclusive bloqueando ruas. O relatório não pôde ser confirmado de forma independente, mas foi consistente com o aumento das medidas de segurança em Moscou.

O Comitê Nacional Antiterrorismo da Rússia disse que as alegações de Prigozhin eram falsas. “Exigimos uma interrupção imediata das ações ilegais”, disse o comitê.

Apesar de sua lealdade, Prigozhin parecia estar caindo em desgraça com Putin, que recentemente apoiou a exigência de Shoigu de que Wagner e outras formações de combate “voluntárias” assinassem contratos militares, colocando-os firmemente sob o controle do Ministério da Defesa. Prigozhin, resistindo a essa exigência, criou seu próprio contrato.

O fundador da Wagner parecia ter cruzado uma nova linha vermelha em seus comentários em vídeo na sexta-feira anterior, quando derrubou os principais pretextos de Putin para invadir a Ucrânia, declarando que a Rússia não enfrentava nenhuma ameaça extraordinária à segurança por parte da Ucrânia. Ele disse que as autoridades militares russas haviam enganado Putin para que ele entrasse em guerra.

A guerra, segundo ele, foi planejada por oficiais e oligarcas russos que saquearam duas regiões separatistas de Donbas durante anos, mas ficaram gananciosos e quiseram saquear toda a Ucrânia.

“A guerra não era necessária para devolver nossos cidadãos russos ao nosso seio e não para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia”, disse Prigozhin.

Prigozhin, que possui um alto perfil global e interno, ganhou uma reputação nos círculos nacionalistas russos por dizer verdades duras sobre a guerra que os militares preferem esconder.

Mas sua alegação de sexta-feira de que Putin havia sido enganado foi muito além de suas frequentes reclamações contra altos oficiais militares e oligarcas russos, pois prejudicou o principal argumento de Putin perante os russos — e líderes do Sul Global — de que a Rússia não tinha “nenhuma escolha” a não ser lançar uma invasão preventiva. Putin tem argumentado que a Ucrânia estava cometendo “genocídio” contra os russos étnicos no leste da Ucrânia e que estava planejando um grande ataque com o apoio da OTAN nas áreas controladas pela Rússia na região de Donbas, na Ucrânia.

Não havia nenhuma evidência visual de que Prigozhin ou as forças de Wagner estivessem em deslocamento em uma “marcha da justiça”.

Fontanka, agência de notícias com sede em São Petersburgo, cidade natal de Prigozhin, informou que Prigozhin estava em Moscou na noite de sexta-feira, antes das 19h, mas que seu paradeiro atual era desconhecido.

A analista política Tatyana Stanovaya, da consultoria R. Politik, escreveu nas redes sociais que os eventos de sexta-feira sinalizavam o fim de Prigozhin como um agente de poder na Rússia, bem como o fim de sua força mercenária.

“Agora que o Estado se envolveu ativamente, não há como voltar atrás”, escreveu Stanovaya. “O fim de Prigozhin e Wagner é iminente. A única possibilidade agora é a obliteração absoluta, com o grau de resistência do Grupo Wagner sendo a única variável.”

Ela disse que, para o FSB e o Estado-Maior militar, “é claramente um feriado - finalmente Prigozhin será atingido na cabeça”.