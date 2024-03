No poder desde 2000, Putin se prepara para o quinto mandato de seis anos. Sem adversários reais, ele se esforça para motivar a população a comparecer às urnas, e lhe dá três dias para fazer isso, de sexta-feira a domingo.

Eu cobri as últimas eleições, em 2018. Funcionários do governo ofereciam brindes para os eleitores e tendas com jogos para distrair as crianças. Mesmo assim o comparecimento foi visivelmente aquém dos 67% anunciados oficialmente.

Por que o ditador se dá esse trabalho, se ele tem o controle das instituições e da informação na Rússia? Putin pertence à geração de ditadores disfarçados de democratas, ao lado de Hugo Chávez na Venezuela e Reccep Tayyip Erdogan, na Turquia.

No caso específico do russo, há também a cultura da KGB, da qual ele é cria. A maior organização de espionagem do mundo, sucedida pela FSB, que Putin dirigiu, nutria obsessão pela legalidade, fundamental para a coesão e o moral da tropa.