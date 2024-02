Alexei Navalni, principal opositor de Putin, morre em prisão no Ártico, dizem autoridades russas

MOSCOU -O líder da oposição russa Alexei Navalni morreu na prisão nesta sexta-feira, 16, segundo autoridades locais. Navalni estava preso em uma colônia penal em Kharp, no Ártico russo, e pouco se sabia sobre o seu exato estado de saúde. Navalni liderava há mais de 10 anos a dissidência contra o líder russo, Vladimir Putin e já tinha sofrido um envenenamento em 2021.

Sua morte foi anunciada pelo Serviço Prisional Russo. Ele foi visto pela última vez na quinta-feira, quando apareceu em uma audiência judicial rindo e fazendo piadas. Segundo as autoridades penitenciárias, ele desmaiou enquanto caminhava. O governo do presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que não tem nenhuma informação sobre o motivo da morte de Navalni e rechaçou acusações dos Estados Unidos sobre o envolvimento em sua morte.

Principal opositor de Vladimir Putin, o ativista Alexei Navalni estava preso no Ártico russo Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Leonid Volkov, principal assessor de Navalni, colocou em dúvida a morte do opositor.responsabilizou o Kremlin pela morte “Não temos motivos para acreditar na propaganda estatal”, disse. “Se isso for verdade, então não é ‘Navalni morreu’, mas ‘Putin matou Navalni’, e apenas isso. Mas eu não confio neles nem um centavo.”

Navalni estava cumprindo várias sentenças que provavelmente o manteriam na prisão até pelo menos 2031 por acusações que, segundo seus apoiadores, foram em grande parte fabricadas em um esforço para amordaçá-lo. Apesar das condições cada vez mais severas, incluindo repetidos períodos em confinamento solitário, ele manteve sua presença nas mídias sociais, enquanto membros de sua equipe continuaram a publicar investigações sobre a elite corrupta da Rússia a partir do exílio.

Navalni recebeu uma sentença de três anos e meio de prisão em fevereiro de 2021, após retornar da Alemanha para a Rússia, onde estava se recuperando de ter sido envenenado com um agente nervoso em agosto anterior. Em março de 2022, ele recebeu uma sentença de nove anos por desvio de fundos e fraude em um julgamento marcado por denúncias de fraude. E em agosto de 2023, ele foi condenado a 19 anos de prisão por “extremismo”.

Durante sua detenção, Navalni foi repetidamente colocado em confinamento solitário e reclamou de doenças graves. Em dezembro, ele desapareceu por três semanas durante sua transferência para uma colônia penal a 40 milhas ao norte do Círculo Polar Ártico.

Histórico

Navalni, de 47 anos, era o principal opositor em um país com as instituições aparelhadas pelo presidente Vladimir Putin. Ele ganhou notoriedade ao denunciar supostos esquemas de corrupção em estatais russas. Em 2011, foi uma das lideranças da onda de protestos que denunciava fraude nas eleições parlamentares.

Em 2018, era considerado o único político capaz de derrotar Vladimir Putin nas urnas e foi impedido de disputar a eleição. Uma multidão foi às ruas em protestos convocado pelo líder opositor que acabou detido.

Captura de vídeo mostra opositor russo Alexei Navalny enquanto juiz profere sentença de 19 anos em prisão de segurança máxima em agosto do ano passado Foto: Alexander Nemenov/AFP

Dois anos depois, quase morreu vítima de um envenenamento enquanto voava da Sibéria para Moscou. Depois de ser atendido em solo russo, ficou internado em Berlim. Os testes feitos na Alemanha identificaram que a presença do agente nervoso da era soviética, Novichok. A descoberta elevou o tom das críticas contra o Kremlin que foi acusado de envenenar o opositor.

No ano passado, Putin rejeitou uma investigação divulgada por vários meios de comunicação, entre eles o site Bellingcat, a rede CNN e Der Spiegel, a qual atribui a responsabilidade do envenenamento ao FSB, os serviços secretos russos, herdeiros da KGB. De acordo com a investigação, baseada na análise de dados por telefone e de vazamento de informação on-line na Rússia, agentes do FSB, especializados em armas químicas, seguiram o opositor desde 2017.

Alexei Navalni posa para foto em seu escritório em Moscou, Rússia, em 2014 Foto: James Hill/NYT

Em 2021, voltou para a Rússia apesar das ameaças de prisão e foi detido no aeroporto de Moscou ao desembarcar. Em agosto de 2023, Navalni foi condenado a passar mais 19 anos em prisão de segurança máxima por organizar, financiar e convocar atividades "extremistas", crimes que ele negou. A sua condenação foi repudiada por Estados Unidos e União Europeia (UE). Estado de saúde O estado de saúde do opositor de Putin sempre foi uma preocupação durante o tempo em que ele ficou detido. Em abril do ano passado, a porta-voz de Navalni, Kira Yarmysh, chegou a afirmar que ele poderia ter ingerido algum veneno de ação lenta, por ter emagrecido 2 kg em pouco mais de duas semanas. Em dezembro do ano passado, ele foi transferido de prisão sem aviso prévio e seus familiares demoraram mais de duas semanas para encontrarem a localização do novo presidio.

No dia 26 de dezembro de 2023, ele publicou uma carta de sua nova prisão no Ártico russo. “Eu sou o seu novo Ded Moroz”, escreveu Navalni, referindo-se à versão russa do Papai Noel. “Tenho um casaco de pele de carneiro, um chapéu com abas para as orelhas; devo receber botas de feltro em breve e deixei crescer a barba durante o trânsito de 20 dias.” Mas, acrescentou, “o principal é que agora vivo acima do Círculo Polar Ártico”./AFP e NYT