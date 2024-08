Nicolás Maduro tem ameaçado invadir a Guiana, como fazia seu antecessor, Hugo Chávez. Regimes autocráticos precisam de inimigos externos para justificar sua perpetuação no poder e enquadrar os opositores como traidores da pátria. Além disso, o PIB da Guiana cresceu 184% entre 2019 e 2023, segundo o FMI, graças à exploração do petróleo no pequeno país.

O sucesso como esse de um vizinho é intolerável para a Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo e mesmo assim viu sua economia encolher 80% em menos de dez anos, mergulhando a maior parte da população na pobreza e levando um em cada quatro venezuelanos a deixar o país.

O comércio entre Guiana e Brasil acompanhou o boom, crescendo 2.700% no mesmo período. Do US$ 1,3 bilhão de trocas bilaterais em 2023, quase US$ 1 bilhão foram compras de petróleo da Guiana pelo Brasil. Uma eventual invasão desestabilizaria a região, causaria novo fluxo de refugiados, gastos extras com a defesa do Brasil e o fim desse próspero comércio.

A Venezuela deve US$ 150 bilhões ao mundo, dos quais US$ 2,5 bilhões ao Brasil. Esse rombo foi criado pelo financiamento brasileiro de obras no país, como o metrô de Caracas, sistemas de saneamento, pontes, estradas – itens de infraestrutura que tanto fazem falta ao Brasil --, além de uma siderúrgica e um estaleiro, segundo apuração da CNN Brasil no ano passado.