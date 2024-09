Lula pede por ‘transformação’ na ONU e diz que a Assembleia Geral perdeu ‘vitalidade’

“A crise da governança global requer transformações estruturais, a pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais”, disse Lula. A fala ocorreu na Cúpula do Futuro, que precede a 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

Prosseguindo com as críticas, Lula falou que a Assembleia Geral perdeu a “vitalidade”. “A maioria dos órgãos carecem de autoridade, de meios de implementação. A Assembleia Geral perdeu a sua vitalidade e o conselho econômico e social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ela aplica duplos padrões, ou se omite diante de atrocidades”, afirmou. “O Sul global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político e econômico.”