Lula diz que ajudará Roraima a receber venezuelanos e espera que país ‘volte à normalidade’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo federal ajudará o Estado de Roraima a receber os venezuelanos que estão imigrando ao Brasil recentemente.

Também defendeu que a Venezuela "volte à normalidade" e que esses imigrantes possam voltar ao seu país de origem. "O Ministério das Relações Exteriores está com orientação da Presidência para que a gente trate com muito respeito as pessoas que estão vindo para o Brasil por necessidade de sobrevivência. Essas pessoas que estão vindo têm de ser bem tratadas e governo federal tem obrigação de ajudar o Estado de Roraima", declarou. "Espero que a Venezuela volte à normalidade e que essa gente possa voltar à Venezuela o mais rápido possível", disse, em entrevista à Rádio Norte FM nesta quarta-feira, 11.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita a comunidade em Manaquiri, no Amazonas Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República

“Nós não queremos que essas pessoas venham para cá e passem mais necessidade ainda do que passavam na Venezuela”, completou o presidente.

Na fronteira com a Venezuela, Roraima é a principal porta de entrada para venezuelanos que buscam melhores condições de vida no Brasil. Eles entram por Pacaraima, município ao Norte do Estado.

Lula disse ainda que fará uma visita a Roraima onde terá uma conversa com o governador —quando levará ministros — para tratar sobre o tema com “muita responsabilidade” e “respeito aos milhares de venezuelanos que estão no Brasil”. O presidente não informou a data da visita ao Estado.

“Essas pessoas que estão vindo para cá, elas precisam ser bem tratada e o governo federal tem a obrigação de ajudar o estado de Roraima a cuidar da educação dessa gente, a cuidar da manutenção dessa gente”, afirmou Lula.

Lula declarou também que “espera que a Venezuela volte à normalidade, para que essas pessoas possam voltar para Venezuela o mais rápido possível”.

Desde janeiro de 2017, quando o governo federal passou o monitorar o fluxo migratório, 1.120.661 migrantes venezuelanos entraram no Brasil, segundo dados divulgados pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência da ONU que acompanha migrantes venezuelanos em Roraima. Só em agosto de 2024, 12.325 migrantes entraram no país pelo Estado.

Após as eleições venezuelanas, em julho, fraudadas pela ditadura chavista e que deram a reeleição à Nicolás Maduro, a tensão no país aumentou. Isso fez com que muitos imigrantes venezuelanos viessem para o Brasil.

O presidente Lula diz não reconhecer a vitória de Nicolás Maduro, nem da oposição, até que a Venezuela apresente as atas eleitorais — documento com o total de votos.