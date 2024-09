Há um mês, 30 ex-presidentes latino-americanos e ex-premiês espanhóis se uniram para exortar Luiz Inácio Lula da Silva a “reafirmar seu compromisso com a democracia” e reagir “à usurpação da vontade popular” executada por Nicolás Maduro. Ao petismo foi fácil desqualificar os portadores da má notícia, como “políticos de direita”. Usar a polarização política para justificar a leniência ou o apoio ao ditador Maduro não espanta em um mundo em que não poucos resistem a ver a democracia como um valor universal.

Mas há testemunhas demais no mundo para que o absurdo se normalize. E a voz do secretário-geral do Partido Comunista da Venezuela, Óscar Figuera, resolveu assombrar a conveniência de se enxergar os conflitos de forma binária. Diz a direção comunista que se opõe a Maduro: “Todo o mundo sabe o que ocorreu no dia 28 de julho”. Acrescente-se: alguns não sentem vergonha disso.

Prossegue o PCV: “Uma sentença não pode substituir os votos”. O partido descreve a “onda inédita de repressão no país” com “desaparições forçadas temporárias, detenção de menores e mulheres, revistas arbitrárias, roubos, extorsões e ações de milicianos em cumplicidade com as forças do Estado”.

Conclui que a “política de terror” tem o objetivo de “neutralizar os protestos populares”. Maduro pretende fazer crer que a defesa da Constituição, da soberania popular e do estado de direito são ideias “fascistas”. Não é preciso lembrar de Goffredo da Silva Telles Júnior para se compreender a contradição.