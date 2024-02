Relembrando a ação da África do Sul perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ), na qual acusou Israel de violar a Convenção do Genocídio de 1948, na retaliação ao grupo terrorista Hamas, Almeida disse esperar que o tribunal reafirme a ilegalidade da ocupação israelense de territórios palestinos e incitou que Israel cumpra com as medidas emergenciais determinadas pelo tribunal, citando o artigo II da Convenção de 1948, que descreve o que é um genocídio, para o que o governo israelense interrompa sua ofensiva.

O discurso foi o primeiro do Brasil perante a ONU depois de o presidente Lula ter causado um mal estar diplomático com Israel por comparar, no dia 18 de fevereiro, a ofensiva israelense em Gaza com o Holocausto de Adolf Hitler. Lula foi declarado como persona non grata pelo governo de Netanyahu.