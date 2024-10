Macron pede que os países parem de enviar armas a Israel para o conflito em Gaza

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu um cessar-fogo “imediato e duradouro” no Líbano e disse que os países deveriam parar de enviar armas a Israel para uso em Gaza, aumentando a pressão internacional para que o país de Binyamin Netanyahu faça mais para proteger os civis e trabalhe para pôr fim aos combates na região.

"A prioridade é que voltemos a uma solução política, que paremos de entregar armas para lutar em Gaza", disse Macron no programa de rádio francês 'Etcetera' durante um episódio gravado no início da semana e que foi ao ar no sábado, 5. A França não está fornecendo armas para Israel, disse ele. "Acho que não estamos sendo ouvidos", disse ele sobre os pedidos de cessar-fogo, acrescentando 'e considero isso um erro, também para a segurança de Israel'.

Macron pede cessar-fogo nos conflitos de Israel Foto: Ludovic Marin/AFP

Mais tarde no sábado, em uma cúpula de países de língua francesa, Macron anunciou que 88 países francófonos votaram unanimemente a favor de um cessar-fogo no Líbano como parte de um compromisso para diminuir as tensões na região. Os Estados Unidos, o Egito, o Qatar e outros países passaram meses tentando organizar um cessar-fogo em Gaza, mas não conseguiram fazer com que o Hamas e Israel concordassem.

Um esforço liderado pelos EUA e pela França para estabelecer um cessar-fogo temporário no Líbano também foi interrompido.

Em uma declaração no final do sábado, Netanyahu rejeitou o pedido da França para parar de vender armas a Israel para a guerra em Gaza.

“Que vergonha”, disse ele, apontando para a França e outras nações ocidentais que pediram embargos de armas contra Israel. Ele acrescentou: “Deixe-me dizer uma coisa, Israel vencerá com ou sem o apoio deles”.

Em resposta, a presidência francesa emitiu uma declaração no final do sábado reiterando o apoio da França a Israel.

“É necessário um cessar-fogo imediato em Gaza e no Líbano para interromper a escalada da violência, libertar os reféns, proteger a população e encontrar as soluções políticas necessárias para a segurança de Israel e de todos no Oriente Médio”, diz a declaração. “A França é amiga inabalável de Israel. As palavras de Netanyahu são excessivas e não têm relação com a amizade entre a França e Israel”, completou.

Israel lançou uma operação terrestre no início desta semana no Líbano que teve como alvo o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. O Hezbollah começou a disparar contra o norte de Israel em 8 de outubro em solidariedade ao seu aliado Hamas em Gaza. Depois de um ano de troca de tiros de foguetes, os combates se expandiram para muito além da fronteira entre Israel e Líbano, já que Israel tem como alvo a infraestrutura militar do Hezbollah e muitos de seus principais comandantes. O Hezbollah disparou cerca de 130 foguetes contra Israel no sábado, segundo o exército israelense.

Israel está sob crescente pressão internacional para minimizar o número de vítimas civis em Gaza e no Líbano. Em maio, os Estados Unidos suspenderam a exportação de bombas de uma tonelada fabricadas nos EUA para Israel para evitar que as armas fabricadas nos EUA fossem usadas em um ataque há muito ameaçado à cidade de Rafah. As autoridades disseram que elas não eram necessárias para os israelenses e que seu uso poderia causar muitas vítimas civis.

Essas preocupações continuaram enquanto Israel aumentava os ataques ao Líbano, onde centenas de milhares de pessoas foram deslocadas.

Na cúpula da Organização Internacional Francófona em Paris, Macron disse que a França sediará uma conferência internacional no final deste mês para fornecer ajuda humanitária ao Líbano.

