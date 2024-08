Maduro diz que não aceitará que oposição tente ‘usurpar’ Presidência da Venezuela

“Não será aceito, com as leis nacionais, que tentem usurpar novamente a Presidência”, disse Maduro em um comício em Caracas, no qual comparou o opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica vitória nas eleições de 28 de julho, com o líder Juan Guaidó, reconhecido internacionalmente em 2019 como “presidente interino”.

“Eles querem impor novamente a triste história de Guaidó. Guaidó 2.0 (...). Hoje ele estava com medo”, afirmou Maduro sobre a ausência de González Urrutia em uma manifestação liderada mais cedo em Caracas pela líder da oposição María Corina Machado, que reapareceu em público após se declarar escondida na última quinta-feira, 1°.