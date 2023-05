Mensagem supremacista de Tucker Carlson motivou acordo da Fox News em julgamento de R$ 4 bi

Uma mensagem de texto enviada pelo ex-apresentador da Fox News Tucker Carlson a um de seus produtores logo após a invasão do Capitólio e arrolada no julgamento de difamação contra a empresa movido pela empresa de urnas eletrônicas Dominion está na raiz de sua demissão do canal a cabo, segundo os jornais NYT e Washington Post.

Na véspera do início do julgamento, o conselho da Fox Corp revisou a mensagem, com conteúdo supremacista.

Depois de ver a mensagem, o conselho alertou os executivos da Fox que planejava contratar um escritório de advocacia para investigar o comportamento de Carlson, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que falou sob condição de anonimato por descrever discussões delicadas.

O temor de que ela viesse a público durante o julgamento e, com isso, impactasse a imagem da empresa fez com que os advogados buscassem um acordo com a Dominion. Pouco depois do acerto, Carlson foi demitido.

Na mensagem, ele se descreveu assistindo a um vídeo de apoiadores de Donald Trump espancando alguém que ele chamou de “um garoto Antifa”. Carlson escreveu sobre suas emoções conflitantes, insinuando sua consternação por ter se encontrado “torcendo contra o homem, esperando que o atingissem com mais força, o matassem”.

Mas na passagem mais surpreendente, Carlson afirmou categoricamente que “pular em um cara assim é obviamente desonroso. Não é assim que os homens brancos lutam.”

O Washington Post informou na semana passada que o co-fundador da rede, Rupert Murdoch, também ficou preocupado com os comentários cada vez mais de extrema-direita de Carlson - incluindo sua depreciação do apoio dos EUA à Ucrânia - e que os executivos notaram suas duras críticas à administração da Fox em suas comunicações privadas, incluindo o uso de linguagem sexista e vulgar dirigida a uma executiva.

Um porta-voz da Fox Corp se recusou a comentar na terça-feira, 2. Um representante de Carlson não respondeu às mensagens pedindo comentários.





Fox fechou acordo com a Dominion em março

Embora Carlson não fosse uma das principais personalidades da Fox promovendo falsas teorias da conspiração sobre o papel de Dominion nas eleições de 2020, esperava-se que ele fosse interrogado pelos advogados do Dominion durante a primeira semana do julgamento.

Em março, a Fox News e a Dominion Voting Machines fecharam um acordo no valor de US$ 787,5 milhões (cerca de R$ 3,9 bilhões) antes do início do julgamento de um processo de difamação na Justiça americana relacionado a disseminação de notícias falsas sobre as eleições de 2020. A Dominion pedia uma indenização de US$ 1,6 bilhão de indenização da empresa de Rupert Murdoch.

Menos de uma semana depois que a Fox resolveu o caso, Carlson foi informado em uma ligação com a CEO da Fox News, Suzanne Scott, que seria desligado da empresa./W.POST