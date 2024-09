A ordem foi fundada no século XIII durante o Império Otomano e tem a reputação de ser um ramo tolerante e místico do islã, aberto a outras religiões e filosofias. Alguns dos seus líderes mais importantes mudaram-se para a Albânia depois de terem sido expulsos da Turquia no início do século XX pelo fundador da Turquia moderna, Mustafa Kemal Atatürk.

O governo albanês deseja “apoiar a transformação do Centro Mundial Bektashi em Tirana em um Estado soberano, um novo centro de moderação, tolerância e coexistência pacífica”, disse Rama no domingo, 22, na sede das Nações Unidas em Nova York.