Autoridades norte-americanas alegaram sucesso após atingir cerca de 60 alvos no Iêmen pertencentes aos grupos armados Houthi do país no final da semana passada. O tenente-general Douglas A. Sims II, diretor do Estado-Maior Conjunto, disse na sexta-feira que os Estados Unidos estavam “bastante confiantes” de que haviam conseguido reduzir a capacidade dos houthis de continuar atacando navios no Mar Vermelho com mísseis e drones - uma campanha lançada pela facção iemenita como reação ao bombardeio israelense na Faixa de Gaza.

PUBLICIDADE Mas um segmento importante da navegação global ainda está contornando os pontos de trânsito pelo Mar Vermelho que estão ao alcance dos ataques dos houthis. E os próprios houthis parecem não se abater com os ataques da coalizão liderada pelos EUA. Em comícios realizados no fim de semana na capital do Iêmen, Sanaa, os partidários houthis supostamente entoaram: “Não nos importamos e tornamos isso uma guerra mundial”. Na segunda-feira, os houthis atingiram um navio de contêineres de propriedade e operado por americanos no Golfo de Aden. Os houthis, formalmente conhecidos como Ansar Allah, ou os “partidários de Deus”, são um movimento rebelde que assumiu o controle de Sanaa em 2014. Seus estreitos vínculos ideológicos e táticos com o regime teocrático do Irã se tornaram mais densos nos anos seguintes, à medida que o Iêmen se viu submetido a uma guerra civil brutal, na qual os houthis conseguiram, em sua maioria, evitar uma coalizão liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos, que também estava armada e era apoiada pelos Estados Unidos.

Combatentes do Houthi no Iêmen, 14 de janeiro de 2024. Foto: AP

Enquanto os iemenitas comuns ainda lidam com o colapso econômico e uma calamidade humanitária generalizada, os houthis dominam grandes áreas do país, ameaçam ativamente os vizinhos do Golfo com ataques de mísseis e drones e podem projetar seu poder em uma das passagens marítimas mais estratégicas do mundo.

Os analistas afirmam que essa nova fase de hostilidades pode fortalecer os houthis, em vez de enfraquecê-los. Após o ataque terrorista de 7 de outubro ao sul de Israel pelo grupo militante palestino Hamas, Israel conduziu uma operação sem precedentes em sua escala e ferocidade, reduzindo grande parte da Faixa de Gaza a escombros, matando mais de 23.000 pessoas e imerso a população de Gaza.

Os Houthis fazem parte do chamado “eixo de resistência”, uma rede de grupos militantes alinhados ao Irã em todo o Oriente Médio. Enquanto milícias como o Hezbollah do Líbano parecem querer evitar uma escalada direta com Israel, os houthis se lançaram no centro das atenções ao assumir o manto da causa palestina. Eles insistem que suas ações no Mar Vermelho serão interrompidas quando Israel cessar seus bombardeios.

“Eles estão conseguindo o que querem, que é aparecer como o ator regional mais ousado quando se trata de confrontar a coalizão internacional, que é amplamente favorável a Israel e não se importa com as pessoas em Gaza”, disse Laurent Bonnefoy, pesquisador que estuda o Iêmen na Sciences Po, em Paris, aos meus colegas. “Isso gera alguma forma de apoio a eles, tanto internacional quanto internamente.”

A simpatia pelos palestinos transcende as disputas e rivalidades internas que dividem o Iêmen e, por isso, os houthis estão reunindo alguma boa vontade até mesmo de iemenitas que, de outra forma, não os apoiam. Além disso, até mesmo seus inimigos declarados, incluindo os governos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, evitaram endossar a recente campanha liderada pelos EUA contra os houthis, alertando para uma escalada. O fato de os houthis estarem agora resistindo aos ataques aéreos internacionais é mais uma vantagem para eles.

“Acho que eles sonham que os americanos ou os israelenses os ataquem, porque isso os transformará em uma verdadeira força de ‘resistência’”, disse Mustapha Noman, analista, escritor e ex-diplomata iemenita, em uma reunião da Chatham House em dezembro, em um momento em que as potências ocidentais estavam mais concentradas em ações defensivas no Mar Vermelho.

Os houthis há muito tempo lidam com o fato de estarem na mira de potências estrangeiras. E não está claro qual é o apetite dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, a outra grande potência ocidental que participou dos ataques da semana passada, em lançar uma campanha conjunta para degradar ainda mais as capacidades dos houthis.

“Os houthis podem muito bem calcular que, tendo resistido a sete anos de bombardeio aéreo saudita durante a guerra civil no Iêmen, é improvável que um ataque aéreo dos EUA contra alvos iemenitas cause danos mais substanciais ou que qualquer dano a seus equipamentos ou instalações não possa ser rapidamente reparado ou substituído”, observou Gerald Feierstein, ex-embaixador dos EUA no Iêmen.

Combatentes e membros de tribos Houthi se manifestam contra os ataques dos EUA e do Reino Unido a suas bases no Iêmen, 14 de janeiro de 2024. Foto: AP

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE “Além disso, um ataque dos EUA (ou outro) a alvos militares houthi validaria, do ponto de vista dos houthi, sua propaganda de que estão lutando na linha de frente em apoio aos palestinos e que suas operações estão conseguindo ameaçar os interesses dos EUA e de seus aliados”, acrescentou. Na verdade, a guerra de Gaza e suas repercussões, observou o International Crisis Group, “proporcionaram aos houthis uma oportunidade de desviar a crescente pressão pública sobre suas práticas de governança nas áreas sob seu controle e permitiram que eles reprimissem a oposição ao seu governo prendendo oponentes nessas áreas sob a acusação de conluio com Israel e os EUA”. Em Washington, analistas de todo o espectro político estão céticos quanto à estratégia do governo Biden em relação aos houthis. Os falcões zombaram da abordagem limitada da campanha atual, o que Eliot Cohen, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, descreveu como o “bombardeio terapêutico” exibido na semana passada, que, a longo prazo, pode fazer pouco para diminuir as capacidades ou a determinação dos houthis.

“As pessoas são mais difíceis de substituir do que as coisas, e instilar o medo é mais eficaz do que sonhar com a dissuasão”, argumentou Cohen, pedindo ataques que matassem mais membros dos Houthi, bem como agentes e aliados iranianos.

Depois que os ataques dos houthis contra alvos marítimos continuaram nesta semana, Ben Friedman, diretor de políticas da Defense Priorities, um grupo de reflexão que defende a moderação na política externa dos EUA, suspirou de frustração. O governo Biden está “decidindo se recua e parece displicente, ou se intensifica inutilmente”. Ele acrescentou: “A única saída para isso é diplomática”.