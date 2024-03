THE NEW YORK TIMES — Não sendo o tipo de pessoa que deixa o tempo “horrível” detê-lo, Craig Muir saiu de sua casa em Hay-on-Wye, em Powys, no País de Gales, na manhã de terça-feira, 12, para fazer sua caminhada habitual por Hay Bluff quando avistou algo grande, brilhante e novo.

PUBLICIDADE Parado ali ao longe, como um farol, estava um monólito prateado sem nenhum vestígio aparente de como chegou lá ou o que estava fazendo naquele local. Parecia que tinha “acabado de ser lançado do espaço”, disse Muir, de 37 anos, durante uma entrevista por telefone. O avistamento imediatamente chamou a atenção da imprensa, trazendo à mente objetos misteriosos semelhantes colocados ao redor do mundo no final de 2020.

“Deve ser algum tipo de instalação de arte”, disse ele. “Se você não soubesse de nada, olhando para ele, você poderia facilmente pensar que havia sido deixado por um óvni ou algo assim.” Descrevendo a localização do monólito como “no meio do nada”, Muir disse que não havia rastros visíveis do objeto, mas viu algumas pegadas. “Não sei se mais alguém viu”, disse.

Muir, que trabalha como pedreiro, disse que o monólito tem cerca de 3 metros de altura e cerca de 30 centímetros de largura em cada ponta. Ele afirmou que não sabia a que profundidade isso vai no solo. Chamando-o de “monólito perfeito”, Muir disse que era “exatamente igual aos que eles têm no Egito”, mas “feito de aço, e não há nenhuma marca nele”.

O monólito parece ter sido feito de aço cirúrgico, disse, acrescentando que não achava que fosse alumínio porque “tinha muito brilho”. “Eu diria que era como um aço cirúrgico porque obviamente quem fez isso não quer que enferruje”, disse Muir, observando que o monólito deve ter algum peso porque não se movia, apesar da força do vento naquele dia. Ele também o descreveu como “bordas muito, muito lisas, muito brilhantes e muito nítidas”.

Um monólito 'perfeito' de 3 metros de altura aparece de forma misteriosa no País de Gales Foto: Reprodução via X

Como alguém que tem soldadores e fabricantes de metal na família, Muir disse que convive muito com metal, e sua opinião profissional é que quem o criou fez um “trabalho muito bom”. “Não há marcas de solda óbvias”, disse ele. “Foi muito, muito legal.”

Aparentemente, Muir não foi a única pessoa a ver isso. Richard Haynes, que falou ao WalesOnline, disse que avistou o objeto enquanto corria em Hay Bluff. “Achei que parecia um pouco bizarro e poderia ser uma pesquisa científica coletando água da chuva”, disse ele.

Na pandemia, vários apareceram

O monólito galês é apenas o mais recente desse tipo de objeto surgir de repente, quase magicamente. Por um tempo – alguns meses no auge da pandemia – objetos como este pareciam surgir em todos os lugares. Uma pesquisa realizada para monitorar a população de ovelhas selvagens em Utah, nos Estados Unidos, detectou o primeiro, em novembro de 2020, em um cânion remoto em Red Rock Country. Embora aquele tenha sido desmontado na calada da noite alguns dias depois, outros foram logo construídos na Califórnia , na Romênia e na Turquia.

As pessoas geralmente os chamavam de monólitos, porque eram grandes e transparentes e apareciam em lugares surpreendentes, como o de 2001: Uma Odisséia no Espaço, embora sem tanta aura de mistério e pavor. Em alguns casos, as pessoas assumiram o crédito pela sua criação. Algumas outras pessoas os procuraram, buscando uma estranha experiência metafísica que rivalizasse com as do filme. Porém, mais do que qualquer coisa, as pessoas tiravam fotos e faziam piadas na internet.

Hay Bluff, com vista para a cidade de Hay-on-Wye, é uma colina localizada dentro do Parque Nacional Brecon Beacons. Essa configuração de um terreno inclinado pode acabar com o monólito mais cedo ou mais tarde.

“Não posso dizer quanto tempo vai durar, para ser honesto”, disse ele. “Conhecendo nossos parques nacionais, eles não encaram de forma leviana que coisas sejam instaladas sem sua permissão.”