Pesquisadores, mergulhadores e uma equipe de TV estão entre os envolvidos nas buscas no lago Djupsjøen, que são lideradas por Rune Røstad, um fotógrafo que se interessou pela história. Com um drone subaquático e outros equipamentos de alta tecnologia, a equipe faz uma varredura no mar. Um documentário sobre a investigação também está sendo produzido.

“É realmente emocionante. Esta é uma das maiores operações de busca de óvnis na história da Noruega“, disse Arnulf Løken, membro do Centro Norueguês de óvnis para a RTBF. Mas sem sucesso até agora, Løken baixa as expectativas sobre qualquer vida de fora do planeta: ”acho que é algo conhecido, não algo desconhecido vindo do espaço. Algo terrestre, mas quem sabe... “, declarou à emissora belga.