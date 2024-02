THE NEW YORK TIMES — Mais de 20 pessoas foram mortas em um tiroteio no domingo, 18, em Papua-Nova Guiné, onde a violência mortal entre mais de uma dúzia de povos tem se intensificado. A motivação do episódio permaneceu incerta.

PUBLICIDADE “O que fui informado até agora é de que uma situação ocorreu nas primeiras horas de ontem, domingo, dia 18, em Enga, onde aconteceu um tiroteio entre povos em guerra”, disse David Manning, chefe de polícia da Papua-Nova Guiné, aos repórteres, referindo-se à província de Enga. As autoridades haviam inicialmente reportado mais de 50 mortos, mas esse número foi revisado para 26, segundo a Australian Broadcasting Corp. “Esses homens dos povos foram mortos por todo o campo, por todo o mato”, disse George Kakas, superintendente em exercício da Real Polícia da Papua Nova Guiné, à emissora.

“A polícia e as forças de defesa tiveram que intervir para fazer o melhor para acalmar a situação por sua própria conta e risco.” A polícia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário feito pelo The New York Times.

Os corpos foram encontrados em um campo, ao longo das estradas e perto de um rio, disse Kakas. Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais, cuja autenticidade não pôde ser verificada imediatamente, mostraram dezenas de corpos empilhados na traseira de um caminhão.

A polícia disse que até 17 povos estavam envolvidas nos confrontos. Um esquadrão da polícia foi enviado para a área, disse Manning. Acredita-se que apenas homens tenham sido mortos, e há algumas evidências de que alguns dos envolvidos podem ter sido contratados, disse Serhan Aktoprak, chefe local da Organização Internacional para as Migrações, uma agência das ONU.

“Os verdadeiros combatentes são relatados como homens contratados de diferentes partes da província”, disse ele. “Há mercenários que oferecem seus serviços, usando armas de fogo sofisticadas em troca de dinheiro. Para eles, não importa a quem sirvam, desde que sejam pagos.”

Foto divulgada pela Polícia de Papua Nova Guiné mostra oficiais patrulhando perto da cidade de Wabag. Foto: Divulgação/Governo Papua Nova Guiné via AFPA

Um país em conflito

As estimativas variam, mas acredita-se que pelo menos 10 milhões de pessoas vivam na Papua-Nova Guiné, que é principalmente rural e maior que o Estado da Califórnia, com cerca de 85% da população vivendo fora de centros urbanos. É uma nação rica em recursos minerais, mas permanece empobrecida.

Culturalmente, é extremamente diversa. Mais de 300 povos estão espalhadas pelo país e pelas regiões indonésias vizinhas de Papua e Papua Ocidental, de acordo com a Survival, um grupo que defende os direitos indígenas. Mais de 800 idiomas são falados no país.

“Do exterior, eles (os povos) parecerão como um país”, disse Elizabeth Koppel, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisa da Papua-Nova Guiné, durante uma discussão organizada pelo Instituto dos Estados Unidos para a Paz sobre a violência tribal em outubro. “Mas realmente lutamos para viver uns com os outros, entender uns aos outros, dada toda a diversidade.”

Primeiro-ministro de Papua Nova Guiné, James Marape, discursa na 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro de 2022, na sede da ONU. Foto: AP/Julia Nikhinson, Arquivo

As tensões têm aumentado há vários anos nas terras altas, incluindo a província de Enga, onde ocorreram as mortes recentes. “Essa situação vem se tornando cada vez mais grave há anos”, disse Michael Main, pesquisador da Universidade Nacional Australiana. Ele acrescentou: “Isso vem acontecendo por tanto tempo que você tem uma geração inteira que está crescendo profundamente traumatizada. Esse nível de violência se tornou normalizado.”

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Água e outros recursos limitados, além de desentendimentos sobre terras privadas, há muito tempo provocam tensões, disse Aktoprak. “Os principais fatores que levam a incidentes horripilantes como esse existem há gerações”, disse ele. O número de mortos tem aumentado nos últimos anos à medida que os habitantes dos povos passaram a usar armas de fogo, incluindo armas semiautomáticas que são na maioria importadas do exterior. “Anteriormente, as lutas locais envolviam lanças e arcos e flechas, levando a mortes, mas menos vítimas”, disse Peter Murorera, também da agência de migração da ONU. As forças de defesa da Papua-Nova Guiné “reconhecem que estão basicamente em desvantagem”, disse Main. Os problemas remontam a muitos anos e são altamente localizados e frequentemente muito pessoais, muitas vezes relacionados a queixas antigas sobre terras ou política. Isso é complicado especialmente por uma população jovem subeducada e subempregada, com jovens negados à educação porque são obrigados a fugir dos combates, resultando, por sua vez, no deslocamento em massa de milhares de pessoas.

“Você tem pessoas lutando por recursos econômicos, seja a propriedade da terra onde um projeto de desenvolvimento está localizado, ou plantações de café”, disse Kopel em seus comentários no ano passado. Ela acrescentou: “A lei não intervém rapidamente o suficiente, então as pessoas recorrem a fazer justiça com as próprias mãos, e às vezes as brigas são instigadas por agências de aplicação da lei.”

Corpos de vítimas do massacre foram encontrados em um campo, ao longo das estradas e perto de um rio. Foto: Vídeo obtido pela Reuters

“Não temos capacidade para resolver isso”

Pelo menos 150 pessoas foram mortas em confrontos em 2023, e no ano passado, as autoridades colocaram a província de Enga em um bloqueio de três meses para conter os distúrbios. Peter Ipatas, governador de Enga, pediu à Austrália no ano passado que ajudasse as forças de segurança da Papua-Nova Guiné a conter a violência.