Mulher de Macron convida Janja para piquenique em Paris

ENVIADO ESPECIAL A ROMA E PARIS - A primeira-dama da França, Brigitte Macron, convidou as mulheres de chefes de Estado e de governo e líderes de comitivas que participarão de uma cúpula financeira em Paris para um piquenique na cidade. O encontro entre as primeiras-damas ocorrerá no Jardim dos Perfumes, no dia 23, sexta-feira.

Uma das convidadas é a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o Itamaraty, Janja ainda não confirmou presença, mas deve atender o convite de Brigitte.

O Jardim do Perfumista, no Palácio de Versalhes, é o espaço escolhido pela primeira-dama francesa para receber os cônjuges, ao meio-dia e meia.

O presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-dama Brigitte Macron participam de cerimonia em Paris, França Foto: Ludovic Marin/ AFP

A socióloga também deve participar, na noite anterior, de um jantar oferecido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, e sua mulher aos chefes de delegação e seus cônjuges. O local escolhido é o salão dos banquetes, no Palácio de Eliseu, sede do governo francês.

Brigitte Macron tornou-se personagem da relação bilateral entre Brasil e França. Ela foi pivô de um dos rebaixamentos na relação política nos últimos anos, depois de ter sido ofendida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles fizeram comentários ridicularizando a aparência física da primeira-dama francesa, 25 anos mais velha que o marido.

A atividade das mulheres dos chefes de delegação ocorre em paralelo à Cúpula para o Novo Pacto Financeiro Global, patrocinada pelo presidente francês. Lula decidiu atender ao convite dele, e também vai discursar num festival de música promovido pela Global Citzen, organização não-governamental liderada por Chris Martin, vocalista do Coldplay.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja, acenam para apoiadores Foto: Anderson Coelho/ AFP

A banda, contudo, não se apresenta na noite. O festival Power Our Planet, Live in Paris tem no line-up nomes como Lenny Kravitz, entre outros.

O festival terá discursos da primeira-ministra de Barbados e dos presidentes do Timor-Leste, de Gana e do Quênia, além da prefeita de Paris.

Encontros

Lula também recebeu pedidos de reunião bilateral e confirmou ao menos duas delas, com o presidente da África do Sul, Ciril Ramaphosa, e com o presidente da COP 28 nos Emirados Árabes Unidos, Sultan Al-Jaber.