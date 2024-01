Mulheres israelenses lutam na linha de frente em Gaza pela primeira vez

THE NEW YORK TIMES - Quando a capitã Amit Busi tem a chance de dormir, ela o faz com as botas calçadas - e em uma tenda compartilhada em um posto militar israelense improvisado no norte de Gaza.

É fácil esquecer que a capitã Busi tem apenas 23 anos, dado o respeito que ela claramente conquistou de seus subordinados - entre eles, judeus, drusos e homens muçulmanos beduínos.

Capitã Amit Busi (direita) comanda unidade de gênero misto das Forças de Defesa de Israel. Foto: Avishag Shaar-Yashuv/The New York Times

“As fronteiras foram borradas”, disse a capitã Busi sobre os limites de décadas das funções das tropas de combate femininas em Israel. Os militares, disse ela, “precisam de nós, por isso estamos aqui”.

Desde que as forças terrestres israelenses entraram em Gaza no final de outubro, as mulheres estão lá lutando. Sua inclusão ajudou a reforçar a imagem do exército internamente após os fracassos militares e de inteligência de 7 de outubro, e em meio ao escrutínio global do alto número de mortes de civis na campanha. Mais de 24.000 palestinos, muitos deles mulheres e crianças, foram mortos desde o início da guerra, de acordo com o ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

A integração das mulheres nas unidades de combate das forças armadas tem sido objeto de um longo debate em Israel, onde se encontra um dos poucos exércitos do mundo que recruta mulheres aos 18 anos para o serviço obrigatório. Durante anos, a questão das mulheres servindo na frente de batalha opôs rabinos ultraconservadores e soldados religiosamente observadores a feministas, secularistas e críticos da cultura tradicionalmente machista do país.

Agora, esse debate está efetivamente encerrado.

Militares israelenses em direção a posto improvisado na linha de frente dos combates no norte de Gaza. Foto: Avishag Shaar-Yashuv/The New York Times

Não faz sentido continuar com tais argumentos, disse o tenente Herzi Halevi, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, disse depois que as mulheres soldados correram para enfrentar os agressores do Hamas em 7 de outubro, porque sua “ação e luta” falam mais alto do que palavras.

Como outros fundamentos da vida israelense, muitos dos preconceitos sobre as mulheres em combate foram derrubados em 7 de outubro, quando centenas de homens armados liderados pelo Hamas atravessaram a fronteira de Gaza em direção ao sul de Israel, matando cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, de acordo com autoridades israelenses, e sequestrando 240 prisioneiros em Gaza.

Nos meses que se seguiram, as necessidades dos militares impulsionaram as mudanças sociais em uma velocidade vertiginosa. Parceiros do mesmo sexo de soldados mortos agora são viúvos e viúvas legalmente reconhecidos, e pelo menos um soldado transgênero lutou no front em Gaza.

Apesar de anos de escárnio por parte de setores conservadores da sociedade israelense, as mulheres soldados de combate tornaram-se símbolos de progresso e igualdade, aparecendo em capas de revistas e em perfis de noticiários de televisão.

Uma pesquisa recente do Instituto Democracia de Israel revelou que, entre o público secular, cerca de 70% das mulheres e 67% dos homens indicaram apoio ao aumento do número de mulheres em funções de combate.

Nos últimos anos, as mulheres representaram cerca de 18% da força de combate das forças armadas.

“Todos estão usando a frase ‘o debate acabou’”, disse Idit Shafran Gittleman, diretora do programa Militar e Sociedade do Instituto de Estudos de Segurança Nacional da Universidade de Tel Aviv. “Todos viram o que aconteceu em 7 de outubro”, disse ela, acrescentando que “as mulheres contribuem para a segurança, elas não diminuem a segurança”.

As mulheres israelenses foram colocadas em combate quase que imediatamente em 7 de outubro. Duas tripulações de tanques totalmente femininas, que já foram alvo de piadas sexistas, atravessaram o deserto naquela manhã para ajudar a repelir ondas de infiltrados armados de Gaza.

Militar israelense lava o rosto em posto improvisado no norte de Gaza. Foto: Avishag Shaar-Yashuv/The New York Times

Tenente-coronel Or Ben Yehuda (direita) liderou batalhas de 12 horas contra o Hamas em 7 de outubro. Foto: Avishag Shaar-Yashuv/The New York Times

Os rabinos ultraconservadores menosprezaram o serviço das mulheres em geral e se insurgiram contra as mulheres ortodoxas, em particular, que renunciam às isenções religiosas para servir. Além disso, alguns ativistas conservadores desacreditaram o sucesso das mulheres soldados, afirmando que elas são submetidas a padrões mais fáceis e prejudicam o exército.

Décadas de petições e decisões da Suprema Corte desafiaram o alto comando do exército a equilibrar as necessidades operacionais com os princípios de igualdade de direitos e oportunidades.

As forças armadas abriram gradualmente 90% de suas funções para as mulheres, mas elas ainda estão excluídas das funções de combate na linha de frente nas principais unidades de infantaria e em algumas das unidades de comando de elite que tradicionalmente operam além das linhas inimigas em tempos de guerra.

Embora algumas mulheres sirvam em unidades de gênero misto, as tripulações de tanques permanecem segregadas por sexo. Essa política foi criada para levar em conta as sensibilidades religiosas sobre homens e mulheres ficarem juntos por dias em um tanque.

No entanto, as mulheres no front dizem que as atitudes estão mudando.

“É um processo”, disse a capitã Pnina Shechtman, comandante de um pelotão em um batalhão de gênero misto, o Bardelas, normalmente destacado ao longo da fronteira sul de Israel com a Jordânia. A capitã Shechtman estava falando por telefone após um dia de operações dentro de Gaza.

“É um campo de batalha”, disse ela. “Você vê, ouve e sente muitos cheiros. Todos os seus sentidos estão realmente aguçados. Preciso estar concentrada; tenho soldados sob meu comando. Não há tempo para sentimentos.”

Ela disse que havia comandado soldados religiosamente observantes e que tudo era uma questão de respeito mútuo. “No final do dia”, disse ela, “temos a mesma missão”.

Após o pôr do sol em um dia de semana recente, um repórter e um fotógrafo do The New York Times entraram no norte de Gaza com a capitã Busi e seus companheiros, levantando nuvens de poeira em um terreno baldio escuro iluminado apenas por uma lua quase cheia.

Mulher militar no portão de posto improvisado no norte de Gaza. Foto: Avishag Shaar-Yashuv/The New York Times

Os prédios ao longo da rota paralela à costa do Mediterrâneo foram achatados em camadas de concreto. Não vimos pessoas, apenas alguns cachorros, até chegarmos a um pequeno posto militar mal iluminado, com tendas e contêineres cercados por barreiras de areia. Escoltados pela capitão Busi, tínhamos liberdade para percorrer o posto, mas não podíamos ir além dele.

O Times aceitou um transporte militar para garantir um raro acesso à Gaza em tempos de guerra, que normalmente está fora dos limites para os jornalistas. O Times não permitiu que os militares israelenses examinassem sua cobertura antes da publicação.

A capitã Busi, cujo cabelo é trançado em uma longa trança, carrega até um terço de seu peso corporal apenas andando pela base, entre seu colete à prova de balas de cerâmica, seu rifle de assalto M4 e outros equipamentos. Como todos na unidade, ela se alimenta principalmente de rações de comida enlatada, salsichas secas e barras energéticas, e toma banho em um contêiner uma vez a cada duas semanas.

Os primeiros pacotes de cuidados que foram entregues ao acampamento continham camisetas extragrandes, cuecas boxer e tzitzit, a roupa de baixo ritual usada por homens judeus ortodoxos. Agora, eles recebem produtos de higiene pessoal para as mulheres.

Na base em Gaza, os sinalizadores iluminavam o céu. Ninguém se intimidou com o estrondo ocasional. Alguns dos soldados do sexo masculino que circulavam pelo local disseram que dormiam bem sabendo que a capitã Busi e suas tropas estavam guardando a base. Um deles disse que se sentia ainda mais seguro com as mulheres guerreiras porque elas tinham que provar seu valor - não por serem mulheres, mas porque era a primeira vez que estavam em Gaza.

Soldados de unidade de gênero misto se preparam para operação no norte de Gaza. Foto: Avishag Shaar-Yashuv/The New York Times

A guerra já custou a vida de cerca de 200 soldados israelenses e milhares de palestinos, a maioria deles civis.

A capitã Busi disse que os militares “fazem de tudo” para tentar evitar vítimas civis e lamentou a destruição de tantas casas. Mas foi o Hamas, segundo ela, que transformou Gaza em uma zona de guerra.

A linha de frente em Gaza nunca fica a mais de algumas horas de carro das casas dos soldados - um lembrete de quão próxima está a guerra.

A capitã Busi disse que permaneceria em Gaza enquanto fosse necessário.

“Eu realmente espero que o fato de estarmos aqui”, disse ela, “signifique que, daqui a 20 anos, meus filhos não precisarão estar.”

