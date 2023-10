Multidão se reúne em bunker de Milei para acompanhar resultado; veja vídeos

Conforme se aproxima o horário da divulgação dos primeiros resultados, mais e mais partidários de Javier Milei chegam ao “bunker” do candidato — como é chamado o local onde a equipe partidária acompanha as eleições — no centro de Buenos Aires.

Junto com parte da imprensa internacional que foi deixada de fora do bunker de Milei, dezenas de apoiadores se reuniram do lado de fora do Libertador Hotel ao som de “a casta tem medo”.

Muitos foram fantasiados de leão, motosserra e o próprio Milei. Comerciantes aproveitaram para vender bandeiras, camisetas, bottoms e bonecos de Milei em meio à aglomeração. Também era possível encontrar vendedores de milanesas e água.

Simpatizantes de Javier Milei se reúnem no bunker do candidato, em Buenos Aires, Argentina, 22 de outubro de 2023. Foto: Carolina Marins

Lucca Dorado, 22, e Jason Salazar, 23, são argentinos mas moram no Chile. Não votaram, porém vieram só para ver o Milei ganhar. Chegaram ontem e devem voltar amanhã para o Chile. Querem que ele ganhe em primeiro turno para nao precisar voltar no segundo. “Estou preocupado porque dizem que não vai ganhar em primeiro turno. Quero que ganhe porque ele é o único que pode mudar a Argentina”.

Danni Lima, 43, estava crente em uma vitória em primeiro turno. Diz que nunca concordou com o kirchnerismo e vota para tirar esses mesmo políticos do poder. “A gente precisa urgente de uma mudança "

Assista aos vídeos: